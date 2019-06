Implenia sera chargé d'aménager la gare de Liestal

Implenia a décroché auprès des Chemins de fer fédéraux (CFF) une importante commande dans le cadre de l'aménagement à quatre voies de la gare de Liestal. Le paquet d'extension représente un volume total de 380 millions, dont 115 millions pour le mandat octroyé par l'ex-régie fédérale au groupe de construction zurichois.

Le projet, visant à assurer la cadence au quart d'heure des trains RER entre les chefs-lieux de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, comprend non seulement l'aménagement à quatre voies avec les jonctions correspondantes, mais aussi l'adaptation de tous les passages supérieurs et inférieurs ainsi que des murs de soutènement, l'extension des quais, un parking ainsi que d'autres ouvrages, précise Implenia lundi soir dans un communiqué.

Le coup d'envoi des travaux en vue de l'élargissement des capacités du tracé à Liestal est prévu pour l'été 2019, et leur achèvement pour 2025. (ats/nxp)