«L’impact sur le tourisme sera dramatique en Suisse»

Qui souffre le plus aujourd’hui, en Suisse, dans la branche du tourisme? Quels y sont les métiers les plus affectés par des interdictions, des frontières encore fermées et un transport aérien proprement paralysé? Quelles seront les conséquences, à long terme, d’une pandémie de coronavirus dans un secteur d’activités assurant 175'500 postes de travail à plein temps et générant près de 45 milliards de francs de recettes sur un an (chiffres de la Fédération suisse du tourisme)?

Un impact «dramatique»

«Les formes et les dimensions de l’impact ne peuvent pas encore être estimées. Nul doute, cependant, elles seront dramatiques», prévient Markus Berger, porte-parole de Suisse Tourisme. Les chiffres, il est vrai, ne manquent pas de se révéler éloquents.

Les premiers enseignements proviennent d’une étude, sollicitée par HotellerieSuisse et Suisse Tourisme, auprès de la Haute École de gestion (HES-SO) du Valais, publiée à la fin du mois dernier. Il en ressort que le manque à gagner global, subi par l’ensemble de la branche du tourisme, entre mars et mai, s’élèvera à 6,4 milliards de francs. En avril, par rapport au même mois de l’an dernier, les hôteliers enregistrent un recul de 90% dans les réservations. Près d’un cinquième des entreprises de la branche du tourisme se prépare déjà à une très probable faillite.

Grandes villes affectées

L’étude de la HES-SO de Sierre, achevée le mois dernier, ne met pas tant en évidence des métiers ou des activités plus touchées que d’autres par la pandémie, mais souligne son lourd impact sur des régions et un certain type de tourisme: le Tessin, canton durement touché par le coronavirus, et des villes, comme Genève et Zürich. Les deux plus grandes cités helvétiques se révèlent évidemment tout particulièrement pénalisées par l’annulation de grands événements culturels, la fermeture de salles de spectacles et de musées.

Le pessimisme des professionnels ne s’atténuera guère pendant le reste de l’année. Après des ventes exceptionnellement bonnes jusqu’à la fin du mois de février, l’interruption prématurée de la saison de ski a forcément suscité des pertes conséquentes. «Après tout ça, un automne et un hiver, même très bons, ne suffiraient pas pour compenser les pertes préalables», relève Markus Berger.

Face à l’adversité, les professionnels du tourisme n’ont bien sûr pas négligé les aides accordées par la Confédération. À savoir les mêmes que celles octroyées à toutes les entreprises du pays en difficulté: notamment des mesures de chômage partiel et des crédits-relais pour alléger les contraintes de trésorerie. Mais les as de l’hébergement, de la restauration ou du transport veulent plus.

Ils attendent de Berne un investissement en marketing sur les principaux marchés, domestiques et étrangers. Une telle opération vise à relancer la promotion des destinations helvétiques, afin de reconquérir des hôtes en 2021 et 2022. À notre connaissance, le Secrétariat d’État à l’économie aurait déjà proposé une enveloppe de 40 millions de francs au service de cet objectif.

L’exemple français

Cet enjeu paraît crucial. Car même une demande indigène exceptionnelle en 2019, éventuellement renouvelée cette année du fait de conditions dissuadant tellement les voyages à l’étranger, ne diminue pas la nécessité de recettes en provenance des pays voisins, de l’Inde, de la Chine et des États-Unis. Les hôteliers suisses vendent actuellement 45% des nuitées à des habitants du pays, 55% à des étrangers, dont un tiers d’Européens.

Les grandes ambitions, les savantes stratégies commerciales semblent néanmoins céder de plus en plus le pas à la modestie dans le tourisme. Même dans le pays attirant chaque année le plus grand nombre de visiteurs étrangers: la France.

«Le souci de réassurance devrait conduire les Français à privilégier non seulement l’Hexagone mais aussi, l’hébergement dit non marchand. C’est-à-dire la maison de famille ou les vacances chez les parents», indique une enquête du consultant munichois Roland Berger, à propos de l’été prochain. Cité dans le quotidien «Les Échos», le président de l’Institut français du tourisme, Georges Rudas, enfonce le clou: «Il est évident que les voyageurs potentiels vont vouloir rester dans un environnement familial.»

«Il faut convaincre les Suisses de voyager dans leur pays»

Interview avec Christophe Clivaz, Professeur associé à l'Université de Lausanne.

Pour les Suisses, n’est-ce pas l’année où jamais d’aller voir le Tessin, les Grisons ou Zermatt?

Je pense que c’est l’enjeu pour l’industrie du tourisme. Il faut convaincre les Suisses de voyager dans leur pays cet été, mais aussi à plus long terme. Il y a beaucoup de points d’interrogation sur le trafic aérien, qui aura une influence sur le nombre de touristes étrangers qui vont venir en Suisse. On doit aussi s’attendre à ce que les Suisses restent en Suisse, par obligation ou presque. S’ils en profitent pour découvrir d’autres parties du pays, cela permettra d’éviter que la casse soit trop importante au niveau économique cet été.

Les Suisses vont-ils remplacer les touristes étrangers?

Ça dépend beaucoup des destinations. Un des gros enjeux sera de savoir si l’on arrive à persuader des gens qui partaient deux semaines à l’île Maurice ou en Espagne de préférer cette année les montagnes suisses, les bords du lac de Constance ou le Tessin. Parce qu’on peut aussi imaginer que ces gens vont rester à leur domicile et opter pour de petites excursions dans les environs, avec deux jours à l’hôtel, mais pas plus. Selon les choix qui seront faits, l’impact financier sera très différent, puisque le chiffre d’affaires se joue beaucoup sur l’hébergement.

Quelles seront les destinations les plus impactées par le coronavirus?

Celles qui dépendent beaucoup de l’international, comme Lucerne, la Suisse centrale, les Alpes bernoises, toutes ces destinations où l’on croise une clientèle majoritairement asiatique ou qui vient d’Amérique du Nord. Peut-on imaginer qu’il y aura quand même des gagnants?

Oui. Je pense à de petites destinations qui dépendent très peu de l’international, et qui pourront intéresser tout d’un coup une clientèle bien plus grande. Certains Suisses qui veulent quand même décompresser vont découvrir des offres de proximité qu’ils n’auraient pas vues avant, parce qu’ils ont l’habitude de partir à l’étranger. Cela peut profiter à des destinations liées à des loisirs, à la nature, à des patrimoines gastronomiques ou à la santé.

Avant, on hésitait entre la mer et la montagne. Mais l’été dernier, la canicule a changé la donne…

C’est vrai, la question du réchauffement climatique a relancé ces débats, parce que les gens hésitent désormais à aller au bord de la Méditerranée, où il fait trop chaud. Mais la montagne n’est pas la seule alternative. On peut aussi aller vers le nord, vers des plages qui étaient un peu fraîches jusqu’alors et qui deviennent plus agréables avec le réchauffement.

On peut aussi penser à des lacs de montagne?

Oui, surtout dans un pays comme le nôtre où l’on trouve le Tessin, l’Oberland bernois ou la Suisse centrale. Après, ça dépend de la taille des lacs et de ce que l’on peut y faire. Mais c’est clairement un enjeu. En 2003, à l’époque de la canicule, une étude avait montré que la chaleur a poussé les Suisses à se précipiter à la montagne pour chercher la fraîcheur.