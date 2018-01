iPhone ralentis: la justice américaine enquête

Le ministère américain de la Justice et le gendarme de la Bourse, la SEC, enquêtent sur un éventuel manquement d'Apple aux règles boursières concernant le ralentissement volontaire de certains iPhone, selon l'agence Bloomberg mardi.

La firme à la Pomme avait reconnu en décembre brider volontairement les performances de certains anciens modèles d'iPhone (iPhone 7 et précédents) pour éviter qu'ils ne s'éteignent de façon intempestive, une éventualité susceptible de se produire, dans certaines conditions, lorsque la batterie commence à vieillir.

U.S. probes Apple over updates that slow older iPhones https://t.co/hXOjaZ1vPT ?? pic.twitter.com/xxNFCatVul — Bloomberg Technology (@technology) 30 janvier 2018

U.S. is investigating Apple over slowed-down iPhones, sources say https://t.co/XlXb6V8ZLD pic.twitter.com/JSlUy3n22W — Los Angeles Times (@latimes) 30 janvier 2018

Un bridage dans une mise à jour

Apple avait introduit ce bridage dans une mise à jour de son système mobile il y a un an. La question est de savoir si le groupe aurait dû avertir ses usagers de façon claire des effets concrets de cette mise à jour, à savoir le ralentissement de l'appareil.

Contacté mardi, Apple n'a pas répondu aux sollicitation de l'AFP, tandis que la SEC et le ministère de la Justice n'ont pas souhaiter commenter.

The US government is investigating Apple over slowed-down iPhones $AAPL - https://t.co/Z1R7R2czVw pic.twitter.com/Ebh717gdRg — Yahoo Finance (@YahooFinance) 30 janvier 2018

Enquêtes en Italie et en France

Apple fait déjà l'objet d'enquêtes dans ce cadre en Italie et en France, où le parquet de Paris a ouvert le 5 janvier une enquête préliminaire pour «obsolescence programmée» et «tromperie», le groupe étant accusé par des groupes d'usagers d'avoir caché le bridage des iPhone et de procéder à ce bridage pour pousser les consommateurs à acheter de nouveaux modèles.

Le groupe fait également l'objet de plaintes pour les mêmes raisons aux Etats-Unis. Pour tenter d'atténuer les critiques, Apple a présenté ses excuses, a baissé le prix de remplacement des batteries et promis pour le printemps une nouvelle mise à jour qui laisse à l'usager le choix de ralentir ou non l'appareil lorsque la batterie donne des signes de faiblesse.

iPhone X: rumeurs de mauvaises ventes

Ces informations sur de possibles enquêtes des autorités américaines interviennent alors qu'Apple est sous pression depuis plusieurs jours, en raison de rumeurs persistantes sur de mauvaises ventes de son dernier modèle, le luxueux iPhone X, en vente depuis début novembre.

Le titre du groupe, qui doit annoncer les résultats du premier trimestre de son exercice décalé jeudi, reculait mardi à Wall Street de 0,80% à 166,63 dollars vers 20H30 GMT, soit 10 dollars de moins, environ 5,6%, qu'il y a une semaine. (afp/nxp)