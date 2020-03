Helvetia améliore son bénéfice d'un quart

L'assureur Helvetia a profité en 2019 de marchés financiers porteurs et d'un effet fiscal positif pour faire bondir son bénéfice net de 25% en rythme annuel. Les volumes d'affaires ont clairement progressé. Le groupe saint-gallois proposera à ses actionnaires un relèvement du dividende.

Les volumes d'affaires se sont étoffés de 4,2% à 9,45 milliards, dont 4,54 milliards ( 1,3%) pour les primes vie et 4,68 milliards pour l'assurance dommages ( 6,4%). Le ratio combiné (rapport entre charges et primes encaissées) s'est détérioré de 1,3 point de pourcentage, à 92,3%.

Dans son communiqué, Helvetia désigne l'assurance dommage comme le moteur de croissance du groupe. Le résultat de ces affaires a gonflé d'un cinquième à près de 400 millions de francs. L'assurance vie n'est pas en reste, avec un résultat amélioré de plus de moitié ( 52%) à 224,4 millions. Les autres activités ont débouché sur une perte opérationnelle creusée à 84,8 millions, à comparer aux -48,9 millions de 2018.

