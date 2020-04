Le Gruyère AOP résiste à la crise sanitaire

Les ventes de Gruyère AOP résistent bien à l'impact négatif de la pandémie de Covid-19. Elles affichent une bonne tenue depuis le début de l'année, après un exercice 2019 «lumineux», selon Philippe Bardet, directeur de l'Interprofession du Gruyère (IPG).

La filière du Gruyère AOP présente pour l'an passé une production de 30'755 tonnes, pour des ventes de 30'357 tonnes, a indiqué Philippe Bardet dans une interview parue mercredi dans les colonnes du quotidien fribourgeois «La Liberté». Les deux volumes évoluent à des niveaux record.

Le directeur de l'IPG se réjouit de la résistance des ventes dans le contexte de crise sanitaire qui prévaut depuis deux mois. «Par rapport au marché global, l'effet est presque paradoxal. Au niveau national, et plus encore régional, les consommateurs fréquentent davantage les magasins et les fromageries.»

«Le gruyère figure apparemment sur les listes de courses de base des clients de la grande distribution», relève encore Philippe Bardet. «Nous profitons aussi de la tendance de ces deux dernières années, à savoir une bonne consommation de notre fromage sur le plan suisse.»

Saison des fondues

Quant à l'impact de la fermeture des restaurants, les incidences sont plutôt faibles en l'état. Le moment «coïncide peu ou prou avec la fin de la grosse période des fondues», note le directeur. «Si l'annonce avait eu lieu en novembre, l'impact aurait été plus important pour notre fromage.»

Les exportations affichent elles aussi une bonne tenue pour l'heure. «Quelque 40% des meules sont vendues à l'étranger. Or, jusqu'à la fin mars, les exportations ont été excellentes», se réjouit Philippe Bardet. Notamment aux Etats-Unis, particulièrement à la fin du trimestre.

«Comme une augmentation de prix était prévue pour le 1er avril, certains clients se sont sans doute dépêchés d'acheter avant cette date», précise le directeur de l'IPG. Ce dernier anticipe toutefois une baisse dès le mois d'avril. (ats/nxp)