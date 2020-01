Greta Thunberg s'en prend à Roger Federer

«Attendez-vous à une surprise, on prépare un coup!» À quelques minutes de la reprise du procès des douze activistes du mouvement Lausanne Action Climat jugés pour une action dans les locaux de Credit Suisse, l'entourage des jeunes militants promettait une action choc.

Pas de blocage de ponts ou de carrefours au programme, la surprise est venue des réseaux sociaux. Dans une opération visiblement bien préparée, dès 10h, ce sont des centaines de tweets qui ont déferlé sur la Toile. Leur cible: Credit Suisse et, par ricochet, Roger Federer, ambassadeur de la deuxième banque du pays. Le Bâlois était également au cœur de la partie de tennis sauvage des douze activistes. Bandeau au front et raquette en mains pour interpeller Federer, les jeunes militants ont surtout voulu dénoncer les investissements de Credit Suisse dans les énergies fossiles et leur impact sur l'environnement.

Mercredi matin, en quelques minutes le hashtag Rogerwakeupnow comptait parmi les sujets les plus commentés de la journée. Des photos de la partie de tennis sauvage à des clichés de l'Australie qui brûle en passant par des montages, tous accompagnés de messages à l'attention de Federer, les messages se multiplient.

En fin de matinée, Greta Thunberg s'est jointe au mouvement, relayant plusieurs messages ciblant l'homme aux 20 titres en Grand Chelem.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr