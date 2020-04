Globus licencie une centaine d'employés

Le groupe Globus vient d'annoncer ce lundi qu'il a décidé de se séparer de près d'une centaine de collaborateurs au sein de son siège zurichois au cours du premier semestre 2020. Son directeur général Franco Savastano a rendu publique cette décision via une communication interne que la «Tribune de Genève» s'est procurée. «Nous regrettons beaucoup de devoir prendre cette mesure drastique. Toutefois, cela est malheureusement inévitable si nous voulons sécuriser l'avenir», peut-on y lire.

Pour justifier ces licenciements, la direction évoque plusieurs raisons. D'abord des «résultats d'exploitation négatifs» depuis cinq ans. Puis un marché qui se détériore «depuis un certain temps déjà» ainsi qu'une pression accrue sur le segment des prix moyens. «Il ne faut pas non plus oublier les réductions importantes que la crise due au Coronavirus entraîne pour le secteur de détail.»

Outre ces disparitions d'emploi, la direction veut également poursuivre «la rationalisation» son réseau de succursales. «Concrètement, cela signifie que nous envisageons des fermetures et/ou au moins la vente partielle des formats spécialisés.»

Les partenaires sociaux ont été informés dans le but de faire émerger un plan social «complet», toujours selon la direction.