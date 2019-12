À Genève, HSBC tourne la page des «affaires» fiscales

Restructurée en profondeur après son implication dans plusieurs affaires retentissantes, l'antenne helvétique du géant bancaire HSBC tourne la page sur son dernier gros contentieux lié au rôle qu'elle a joué dans l'évasion fiscale à laquelle s'adonnaient nombre de ses riches clients étrangers durant la précédente décennie.

Le tout-puissant Département américain de la justice (DoJ) a annoncé mardi soir que les poursuites à l'encontre de HSBC Private Bank (Suisse) SA allaient être levées – après une période probatoire de trois ans – moyennant le paiement d'une amende et de réparations totalisant 192 millions de dollars. La banque s'est également engagée à fournir à l'avenir tous les détails concernant ses clients américains, notamment sur ceux qui avaient fermé leur compte chez elle entre 2009 et 2017.

Face aux magistrats américains, l'établissement a dû admettre qu'il «avait été de connivence avec des contribuables américains ayant cherché à éviter [de payer] leurs impôts» en parquant chez elle des avoirs qui avaient totalisé jusqu'à 1,3 milliard de dollars en 2007.

Sur la caisse de Genève

Cette pénalité due sera réglée grâce à une provision qui avait déjà été mise de côté par cette filiale helvétique. Au niveau de l'ensemble du groupe bancaire londonien, l'enveloppe réservée aux seuls litiges fiscaux dépassait les 600 millions de dollars l'été dernier, selon le dernier rapport d'activité.

Cette antenne genevoise avait déjà conclu un accord similaire il y a deux ans avec les autorités françaises: elle avait versé 350 millions d'euros pour mettre un terme aux poursuites ouvertes sur la base des informations subtilisées en interne par un informaticien de la banque au nom devenu célèbre: Hervé Falciani. En Belgique, cette même filiale du bout du lac dédiée à une partie clientèle fortunée du groupe a payé en août dernier près de 295 millions d’euros pour mettre fin à une enquête similaire.

HSBC «continue d'investir» à Genève

La banque estime avoir tourné la page sur ces grosses affaires fiscales qui l'ont ébranlée au début de la décennie. «Notre filiale suisse est aujourd'hui dirigée par une nouvelle équipe et se focalise sur un nombre plus restreint de pays et de clients afin de développer ses activités de manière pérenne», assure son directeur Alex Classen dans un communiqué. Un porte-parole ajoute que la Suisse reste «un marché crucial pour HSBC» qui «continue d'y investir».

L'antenne helvétique d'HSBC a recentré ses services de gestion de patrimoine sur une clientèle plus fortunée à même de lui confier plus de 5 millions de francs. Elle a notamment tiré un trait sur les déposants lui apportant moins d'un million, souvent en provenance des pays voisins, et dont un grand nombre avaient été rattrapés par leurs agents du fisc respectifs.

Les effectifs n'ont plus guère bougé depuis le dernier licenciement collectif qui avait touché 81 personnes à Genève, il y a deux ans. HSBC Private Bank (Suisse) SA emploie aujourd'hui un peu plus de 900 collaborateurs en Suisse, l'essentiel des effectifs étant situé au bout du lac.

Pictet ou l'arlésienne américaine

L'antenne genevoise de HSBC est l'une des dernières institutions à passer à la caisse, à l'issue des enquêtes tous azimuts lancées il y a six ans par les États-Unis à l'encontre du secteur bancaire helvétique. À titre de comparaison, Lombard Odier avait dû verser près de 100 millions dès la fin 2015, UBP étant soulagée de 187 millions un an plus tard.

Il ne reste plus qu'une banque d'importance qui ne soit toujours pas fixée sur son sort américain: Pictet. «Nous attendons, sans pouvoir faire de commentaire à ce sujet», indique le porte-parole de l'établissement genevois, comme il le fait depuis cinq ans chaque fois que la question revient sur la table.