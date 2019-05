Galaxus se lance dans la voiture en deux clics

Premier magasin en ligne suisse, Galaxus.ch annonce se lancer dans la vente de voitures neuves sur internet à partir de ce week-end. Le site cherche ainsi à attirer, grâce au poids de son enseigne, les acheteurs ébaudis par les – 20% ou – 30% que font flasher depuis des années sur internet les revendeurs et importateurs parallèles du type Auto Kunz, Multimarque, Auto Discount Uster et AutoSchiess, entre autres.

La filiale de Migros pousse la logique un cran plus loin. Et rend possible la commande, en trois clics, d’une BMW livrée prête à décoller en quarante-huit heures: enregistrée au bureau des autos, plein fait, vignette autoroutière collée. Encore faut-il, en cas de paiement par carte, disposer d’assez de répondant pour être autorisé par son banquier à un tel achat.

Contacté, un spécialiste du TCS indique que les exemples similaires lui venant en tête sont le site de ventes flash Qoqa – qui a proposé plusieurs fois un modèle de voiture à prix cassé – et bien sûr la marque Tesla, dont la commercialisation est centrée sur le Net.

BMW de fin de série

Pour le reste, Galaxus se lance, comme les autres, dans la jungle du marché alternatif de l’automobile, afin de se targuer de tarifs de «10 à 40% inférieurs aux prix officiels». N’espérez pas y voir un SUV plugin hybride dernier cri. Pour l’instant seuls six modèles tout équipés sont proposés – à prendre ou à laisser. Pour une hybride, ce sera une Hyundai Ioniq, pas une Prius. Pour une compacte ce sera une Corolla ou une Civic, pas une Golf.

«Ce service s’adresse à ceux qui voient dans la voiture un simple moyen de locomotion pragmatique»

La BMW Série 3 proposée reste ainsi la version berline quatre portes, blanche, diesel et aux seules roues arrière motrices – bien à Genève en août, moins bien à Champex en janvier. C’est surtout une fin de série: la septième génération de la Série 3 vient juste de débarquer dans les concessions. En dépit des qualités bien réelles de cette BMW 320d – dotée d’un luxueux intérieur cuir beige – cela explique pourquoi Galaxus parvient à la brader pour 32 990 francs, tout en assurant que son «tarif en vigueur» est de 64 390 francs. AutoKunz propose aussi un modèle similaire pour 1000 francs de moins.

Acheter voiture comme un frigo

«Nos prix très compétitifs sont possibles grâce aux grandes quantités traitées par l’importateur avec lequel nous travaillons», explique un porte-parole de Digitec Galaxus. En réalité, «ce nouveau service s’adresse principalement aux clients qui voient dans la voiture un simple moyen de locomotion pragmatique», reconnaît Olivier Herren, l’un des responsables de Galaxus.

En clair, le site simplifie l’achat d’un véhicule pour ceux qui ne s’y intéressent pas ou qui ne le considèrent pas autrement que celui d’un frigo. «Cela reste surtout une opération promotionnelle de Galaxus; même si l’on prédit de nombreux changements à une distribution automobile dominée par les concessions mono-marque, le basculement tarde à se populariser», tempère Nicolas Inglard, responsable de Imadeo, cabinet de conseil dédié au secteur du commerce.

Que ceux qui aiment fouiller le catalogue BMW, pour doter leur 320d – nouvelle génération – de quatre roues motrices ou d’un vernis bronze Vermont passent leur chemin. Mais ce serait, apparemment, une espèce en déclin. Et qui, assurément, n’obtiendra jamais du -40%.

(TDG)