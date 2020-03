Qui sont les gagnants du coronavirus?

Président de l’Association des grossistes pharmaceutiques, René Jenny se trouve aux premières loges pour observer les pénuries liées à l’épidémie de coronavirus: «Nous sommes en rupture de stock de masques antivirus de type FFP. Ordinairement, il s’en écoule environ 3000 pièces par an. Or il en a déjà été vendu 2000 depuis le début de l’année.» En Suisse, les masques FFP proviennent principalement d’une fabrique de matériel médical basée à Schaffhouse: IVF Hartmann. Cotée à la Bourse suisse, l’action de la holding a fait un bond de 20% depuis janvier dernier, alors que l’indice SPI plongeait de 8%.

Comme les masques FFP sont maintenant introuvables, certains ont flairé le bon filon et vendent sur internet des kits réunissant du désinfectant, des gants et de tels masques pour des prix prohibitifs. Un étudiant en médecine lausannois a écoulé des masques qui valent dans les 2 francs la pièce à près de 40 francs, rapporte la «Tribune de Genève/24 heures». René Jenny s’insurge: «C’est un scandale de profiter de la situation. Il faut informer la population. Les véritables masques antivirus sont ceux qui comportent une pastille à l’avant et sont soumis à une date d’expiration. Les autres articles sont des masques chirurgicaux ou antipoussière qui empêchent seulement un malade de contaminer ses proches par projections de fluides.»

«Une période intense»

Fin février, l’épidémie de coronavirus fait trembler l’Italie du Nord, faisant plusieurs victimes. Dans la foulée, le Dow Jones cède 15% en une semaine et c’est la panique sur les marchés. Les investisseurs vendent en masse, tandis que certains y voient des occasions d’achat. Chez Swissquote, leader helvétique du trading en ligne, les circuits chauffent. «Nous avons enregistré un volume énorme de transactions. Le 24 février, nous avons eu une panne de douze minutes qui a touché environ 20% de notre clientèle. Notre centre d’appels est cependant resté disponible en permanence pour prendre les ordres des clients. Nos systèmes ont plutôt bien tenu le choc durant cette période intense», se félicite Marc Bürki, CEO de Swissquote.

Dans le secteur de la pharma, les biotechs actives dans les médicaments contre la grippe et les vaccins se distinguent. À l’origine d’un traitement qui pourrait soigner la maladie, l’américaine Gilead Sciences affiche un gain en Bourse de 20% depuis janvier. Toujours aux États-Unis, une petite société inconnue cotée au Nasdaq a vu ses actions s’envoler de 1600%. Co-Diagnostics a réussi l’exploit de lancer un test capable de détecter la nouvelle souche du virus en une semaine. Occupant une place de leader dans les diagnostics et les traitements de la grippe, la bâloise Roche se maintient avec une progression de son bon de participation de 4% durant la même période, tandis que sa rivale Novartis plongeait de 25%.

Un indice Stay at home

Rassemblements et manifestations sont annulés en masse pour éviter la contagion. Alors que faire? Rester chez soi et regarder Netflix! L’action du géant américain du streaming a grimpé de 15% depuis le début de l’année. Également active dans le divertissement en ligne, Amazon a de son côté flambé de 20% avant la débâcle du 24 février.

Alors que la planète découvre les avantages du télétravail pour limiter les risques de propagation, les firmes proposant vidéoconférences et transferts de documents intensifient leurs efforts publicitaires. Les fournisseurs américains Slack et Dropbox multiplient les nouveaux utilisateurs. Basée dans la Silicon Valley, la société Zoom a renoncé à profiter de la situation. Le CEO milliardaire chinois Eric Yuan a levé la limite de quarante minutes gratuites de son service de visioconférence. Originaire de la province de Shandong, il a déclaré vouloir ainsi apporter sa contribution à la lutte contre la maladie.

Opportuniste, la société d’investissement américaine MKM Partner a créé un indice Stay at home (Rester à la maison) qui regroupe 33 sociétés, dont Netflix, mais aussi Teladoc (New York), qui offre des consultations médicales à distance, et le géant chinois de l’e-commerce Alibaba.

«La peste» cartonne

D’autres bénéficiaires du Covid-19 affichent un profil inattendu. En Chine, le jeu disponible sur téléphone portable «Plague Inc.» (Peste) a fait un malheur. Les joueurs doivent créer un virus qui se propage le plus rapidement possible dans le monde. L’application, téléchargée 120 millions de fois, dont sans doute par nombre des quelque 56 millions de Chinois confinés chez eux, vient cependant d’être retirée de l’App Store chinois.

Et puis un volet littéraire. Près de 1800 exemplaires de «La peste», d’Albert Camus, ont été vendus en France lors de la dernière semaine de janvier, contre quelque 400 en temps ordinaire. Publié en 1947, le livre relate une épidémie de peste dans la ville algérienne d’Oran. Ce classique figure aussi parmi le top cinq des meilleures ventes sur Amazon en Italie.