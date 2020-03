Une fuite due à Glencore aurait brûlé des enfants

Une fuite dans un bassin d'épuration de l'entreprise suisse de matières premières Glencore au Tchad a des conséquences dramatiques pour la population locale. C'est ce qu'écrit le «SonntagsZeitung», sur la base d'un rapport de l'organisation non gouvernementale britannique Raid.

Au moins cinquante résidents vivant à proximité des installations de production pétrolière, dont de nombreux enfants, ont fait état de brûlures et de blessures à la peau. «Glencore a fermé les yeux sur les rapports faisant état de dizaines de blessés parmi les résidents et a ignoré les plaintes comme si elles n'avaient pas d'importance», a déclaré la responsable de l'ONG, Anneke Van Woudenberg. Glencore affirme avoir immédiatement réagi lorsqu'elle s'est rendu compte de la fuite et cessé d'utiliser le réservoir.

La société affirme par ailleurs avoir testé les environs et l'eau de la rivière. «Les résultats n'ont montré aucune indication de risque pour la santé ou la sécurité des communautés locales», a déclaré Glencore. La firme affirme aussi avoir cherché à communiquer avec les communautés la nuit de l'incident. Elle a reçu 121 plaintes. 89 d'entre elles étaient fondées, écrit encore Glencore.