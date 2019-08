Ex-banquier de Morgan Stanley devant la cours

Le procès d'un ancien employé de la banque Morgan Stanley s'ouvre mercredi devant le Tribunal pénal fédéral. L'homme est accusé d'avoir blanchi des pots-de-vin pour l'ancien ministre grec de la Défense Apostolos-Athanasios Tsochatzopoulos.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) accuse cet ancien banquier qui vit sur la Goldküste zurichoise de blanchiment qualifié et d'abus de confiance. Ressortissant allemand d'origine grecque, il aurait en outre agi au sein d'une bande de malfaiteurs.

Vingt ans de prison

Comme l'indique l'acte d'accusation, l'accusé aurait porté assistance à Tsochatzopoulos qui a écopé d'une peine de 20 ans de prison en Grèce. Il l'aurait aidé à blanchir des fonds totalisant quelque 22 millions d'euros (quelque 23,9 millions de francs) sur des comptes de Morgan Stanley.

Selon le MPC, l'ex-banquier aurait établi durant plus de 13 ans de fausses déclarations sur l'origine de cet argent et sur son utilisation. Afin de cacher que ces montants appartenaient à l'ancien ministre de la Défense, différentes personnes et sociétés auraient servi d'écran.

Système de défense aérienne

Apostolos-Athanasios Tsochatzopoulos avait reçu cet argent, parce qu'il avait organisé l'achat d'un système russe de défense aérienne considéré pourtant comme inadapté dans un rapport. L'accusé lui-même aurait reçu environ 1 million d'euros qu'il aurait partagé avec un ami d'études.

Arrêté en décembre 2014, l'ancien employé de banque a passé près d'un an en détention préventive. Il a été libéré moyennant une caution d'un million de francs, garantie qui a été réduite par la suite à 200'000 francs. Le procureur de la Confédération indiquera lors des débats la peine qu'il entend requérir. (ats/nxp)