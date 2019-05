Uber continue de cumuler des pertes abyssales

Après avoir «ubérisé» le monde en bouleversant les modèles d’affaires de plusieurs secteurs de l’économie, Uber consolide actuellement sa place d’entreprise la plus déficitaire de l’histoire de la Silicon Valley.

Avec 1 milliard de dollars de pertes supplémentaires au cours du premier trimestre de 2019, le groupe a également effacé l’espoir survenu en fin d’année, quand son déficit trimestriel s’était légèrement réduit en ne dépassant pas les 865 millions. Vendredi, Wall Street n’a toutefois pas trop fortement sanctionné cette nouvelle perte abyssale puisque, in fine, elle respectait les estimations établies avant la présentation des résultats trimestriels du groupe.

Dans les mois à venir, cette tolérance des investisseurs à l’égard d’Uber pourrait néanmoins finir par s’atténuer. «De l’extérieur, nous avons l’impression que ces sociétés (Uber comme son concurrent américain Lyft) absorbent du capital sans vraiment savoir comment en gagner. Certes, l’idée de départ était géniale, mais est-elle viable économiquement?» se demandait récemment dans nos pages Thomas Veillet, trader et fondateur du site Investir.ch.

Certains signes indiquent déjà que la confiance est en forte baisse en ce qui concerne l’avenir de la plateforme spécialisée (à l’origine) dans le transport de personnes avec chauffeur (VTC). À Wall Street, après avoir réalisé l’une des pires entrées en Bourse des quarante dernières années, Uber connaît un début de cotation particulièrement difficile.

Jeudi soir, au moment de faire le point sur ses résultats financiers, le géant américain s’est voulu rassurant, notamment sur «la bataille des prix» qu’il est contraint de mener face à une concurrence de plus en plus rude. Nelson Chai, directeur financier d’Uber, relevait que les tarifs pratiqués par leurs concurrents (dont Lyft aux États-Unis) étaient actuellement moins agressifs, ce qui pourrait «soulager un peu les finances du groupe». Ce dernier a toutefois tenu à avertir qu’il n’hésiterait pas «à investir» pour défendre les parts de marché de son entreprise dans le monde. «Notre boulot, c’est de grossir vite […] et de façon plus efficiente, pendant très très longtemps», a rappelé son patron, Dara Khosrowshahi.

Quant au début boursier décevant de l’entreprise, le CEO en parle comme d’une étape d’«un long voyage destiné à faire d’Uber une plateforme de mobilité pour les gens et les biens dans le monde».

(TDG)