SGS investit en Finlande

Le spécialiste de la certification et de l'inspection SGS a racheté pour un montant non divulgué certaines activités du Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). Jusqu'ici, ce centre finlandais basé à Helsinki était géré comme une institution de droit public indépendante.

Le FIOH dispose d'une équipe de 12 personnes et génère annuellement des recettes de 1,4 million d'euros (1,5 million de francs), explique mardi le groupe genevois dans un communiqué succinct. (ats/nxp)