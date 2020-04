Schindler participera au nouveau terminal à Francfort

Schindler et sa filiale allemande Haushahn ont obtenu une importante commande dans le cadre de la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Francfort. Au total, le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques livrera 164 installations. Le montant du contrat conclu avec Fraport, l'exploitant du tarmac, n'est pas dévoilé.

L'extension de l'aéroport de Francfort, via la construction du terminal 3, représente l'un des plus importants projets privés en matière d'infrastructures en Europe, écrit mercredi le groupe sis à Ebikon. Une fois les travaux achevés, soit en 2023, les nouvelles installations permettront d'accueillir chaque année 21 millions de passagers supplémentaires.

Schindler fournira 73 escaliers et tapis roulants et la filiale allemande Haushahn 91 ascenseurs. Premier aéroport allemand, celui de Francfort se place au 3e rang en Europe. L'an dernier, il a accueilli plus de 70,5 millions de passagers.

Outre l'aéroport de Francfort, Fraport gère notamment les tarmacs d'Antalya, en Turquie, de Pulkovo, à St-Pétersbourg, en Russie, et de la capitale péruvienne Lima. (ats/nxp)