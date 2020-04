Produits Nestlé dotés du Nutri-Score

Les premiers produits Nestlé arborant le Nutri-Score sont disponibles dans les commerces suisses.

Les produits végétariens et végétaliens Garden Gourmet et les céréales pour petit-déjeuner sont les premiers concernés par ce système d'étiquetage nutritionnel, fait savoir Nestlé mardi. D'autres produits, par exemple des marques Thomy, Nescafé et Incarom, suivront en cours d'année. D'ici fin 2021, le Nutri-Score sera présent sur l'ensemble des produits Nestlé où il est applicable.

D'ici 2 ans, environ 5000 produits du groupe présenteront cet étiquetage coloré en Suisse, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche.

Apposé sur le devant des emballages, le Nutri-Score permet de classifier les aliments et boissons selon leur profil nutritionnel à l'aide d'un code couleur allant du vert foncé (A) au rouge (E). Il est calculé par 100 grammes ou 100 millilitres et facilite la comparaison des produits au sein d'une même catégorie.

En juin 2019, Nestlé avait annoncé son soutien pour cet étiquetage, après avoir d'abord soutenu un système alternatif avec d'autres géants agroalimentaires comme Mondelez, PepsiCo, Coca-Cola et Unilever.

Le Nutri-Score a été mis au point en France, où il est utilisé depuis 2017. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a décidé en septembre 2019 de le soutenir. Il rappelle que ce n'est pas une évaluation absolue, mais que cela a pour but de comparer des aliments similaires entre eux. (ats/nxp)