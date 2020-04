Novartis surprend avec un bon 1er trimestre

Le laboratoire Novartis a généré au premier trimestre une croissance de 11% (13% à taux de changes constants) en comparaison annuelle pour engranger un chiffre d'affaires de 12,28 milliards de dollars. Les performances opérationnelles, nettes comme de base, ont progressé de manière plus que proportionnelle.

L'excédent d'exploitation de base a bondi de plus d'un quart à 4,18 milliards, tout comme le résultat net afférent à 3,55 milliards. Le bénéfice net comptabilisé a gagné 16% pour s'établir à 2,17 milliards.

Coeur de métier de la multinationale rhénane, la division Innovative Medicines a imprimé la croissance d'ensemble, sa contribution s'étoffant de 11% à 9,76 milliards de dollars.

Sandoz, axé sur les génériques et les biosimilaires, a progressé de 9% à 2,53 milliards.

La performance décoiffe les projections les plus optimistes des analystes à tous les niveaux. Les estimations plafonnaient à 12,00 milliards pour les revenus, dont 9,60 milliards pour Innovative Medicines et 2,48 milliards pour Sandoz. Le bénéfice net de base n'était pas attendu à plus de 3,37 milliards.

La direction a quelque peu remanié ses projections pour tenir compte de la conservation des activités, dont Sandoz devait jusqu'à récemment se séparer aux Etats-Unis.

La croissance doit s'établir cette année, à taux de changes constants, dans une fourchette de 5 à 9% pour Innovative Medicines comme pour le groupe. Sandoz doit suivre un rythme plus modeste entre 1 et 5%. L'excédent opérationnel de base doit progresser d'environ 10%. (ats/nxp)