Nestlé investit dans les microalgues

Suisse Nestlé Suisse a un nouveau patron. Eugenio Simioni, qui travaille pour le groupe depuis 30 ans, va prendre la place de Muriel Lienau. Plus...

Environnement L'ONG, après avoir organisé 484 opérations de nettoyage dans le monde, constate que Nestlé est, après Coca-Cola, la firme dont on retrouve le plus de produits en plastique dans la nature. Plus...