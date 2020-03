Manor s’engage pour la Journée des femmes

Durant tout le week-end, les achats effectués chez le distributeur suisse auront un effet inattendu. «Manor fait don d’une heure de cours d’informatique à une jeune fille en Afghanistan pour chaque achat effectué les 7 et 8 mars dans nos grands magasins et sur notre boutique en ligne», indique l’enseigne.

S’alliant au programme Girls Can Code, de la Fondation Womanity, Manor indique avoir voulu apporter, à sa manière, un soutien à Journée internationale des droits des femmes prévue ce dimanche. «Cela leur permet d’aborder plus facilement leur vie professionnelle et elles bénéficient d’aide lors de leur recherche d’emploi ou de stage», indique encore Manor.

Selon la fondation, quelque 600 jeunes filles bénéficient chaque année de cette possibilité rare dans ce pays. D’après une étude des Nations Unies en 2016, la participation des femmes au marché du travail ne dépasserait en effet pas 20% et seulement 40% des filles afghanes auraient accès à l’éducation scolaire.