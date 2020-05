Georges Kern: «Les valeurs du consommateur changent…»

Depuis plus de six semaines, l’économie tourne au ralenti. L’industrie horlogère a ajusté son rythme à cette crise sanitaire qui a gelé l’activité sur l’ensemble de la planète. La plupart des manufactures ont fermé leurs portes. Les nouveautés sont restées au fond du tiroir en attendant des temps meilleurs. Mais alors que l’Asie se réveille d’une hibernation forcée, le cœur de l’horlogerie suisse recommence à palpiter. Gentiment, mais sûrement. «En Chine, depuis la réouverture, la transformation en acte d’achat dans les boutiques s’est multipliée», observe Georges Kern, patron de Breitling. La marque de Granges vient de diffuser son premier «webcast» pour dévoiler ses nouveaux produits. «Cette vidéo (ndlr: qui dure dix-neuf minutes) a généré d’énormes retombées digitales avec un investissement relativement faible en comparaison de celui du Summit que nous organisons deux fois par an. Et on ne parle pas des millions que nous coûtait un stand à Bâle…»

Au-delà de la pandémie et des dommages collatéraux qu’elle provoquera forcément dans le tissu économique, Georges Kern estime que l’industrie du luxe n’aura pas d’autres choix que de se réinventer et de s’adapter à cette société post-coronavirus. «Les valeurs du consommateur changent. Elles se tournent plus vers l’écologie, le bien-être, la nature… J’ai lu que la vente des produits bio a augmenté de 25% pendant cette période. Le luxe ne sauvera pas le monde, mais il peut contribuer à le faire changer. Notamment au travers de l’éducation de sa clientèle.»

Depuis deux ans et demi, depuis qu’il a pris les rênes de la marque, Georges Kern a insufflé cet état d’esprit dans son entreprise. L’homme pratique la plongée. Il voit les effets du réchauffement climatique dans les océans qu’il visite. «Lorsque j’étais étudiant à l’Université de Saint-Gall, mon rêve était de conduire une Golf GTI. Aujourd’hui, les jeunes n’ont plus du tout les mêmes envies. La voiture n’a plus ce degré d’attraction auprès de cette génération.»

Au fil des mois, Breitling a donc placé ses pions avec soin. Dans le souci de réduire son empreinte carbone. Au moment de créer ses «squads» d’ambassadeurs, elle a opté pour le surf et le triathlon plutôt que pour la Formule 1. Elle a conclu un partenariat avec une marque de vêtements, Outerknown, cofondée par Kelly Slater, légende du surf, et produit des bracelets avec des fils Econyl, une matière fabriquée à partir de filets de pêche abandonnés dans les mers qui sont recyclés. Une réflexion autour du packaging – et de sa réduction – est également sur le point d’aboutir dans les bureaux de Granges.

Breitling continue d’entretenir ses liens historiques avec l’aviation – notamment avec la Patrouille Suisse. Une situation qui pourrait venir brouiller ce message écoresponsable? «L’humanité dans son ensemble traverse une période de transition», explique Georges Kern. «De notre côté, nous essayons de faire le maximum. Nous avons ainsi arrêté de soutenir la Jet Team. Quant à la Patrouille Suisse, avec ou sans Breitling, elle doit voler, puisqu’elle appartient à l’armée…»

Dans un souci d’être plus proche de sa clientèle, l’horloger s’est également penché sur son réseau de boutiques, pensées désormais comme des lofts, afin de les rendre «plus conviviales» et «plus cool». On y trouve une table de billard, un bar… Le visiteur doit se sentir à l’aise. Comme s’il se rendait chez un ami. «Cela va beaucoup nous aider après la crise», souffle Georges Kern.

S’il constate que le comportement d’achat a changé au niveau temporel – «un produit doit être disponible dès qu’il a été lancé!» – il continue de penser que l’acte d’achat restera «physique». «Une étude réalisée par McKinsey en Chine, auprès des millennials, a démontré que, si le processus de décision est devenu digital, la majorité des clients recherche une expérience réelle», explique le CEO. «Ils veulent toucher le produit, c’est par ce biais-là que l’émotion doit se transmettre…»

En dévoilant aujourd’hui une réinterprétation moderne de sa légendaire Chronomat ou une version féminine de sa Navitimer, Breitling nourrit l’imaginaire de manière digitale avant de permettre à ses clients de venir toucher le produit dans l’une de ses boutiques. Une fois le confinement terminé…

La version «moderne rétro» de la Chronomat, avec son bracelet Rouleaux et sa lunette tournante surmontée de ses «cavaliers».