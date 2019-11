Pas de répit entre Damien Piller et la Migros

Le président de Migros Neuchâtel Fribourg (MNF) Damien Piller avait pourtant gagné dans les urnes. La semaine dernière, 64% des coopérateurs de MNF qui avaient voté lui accordaient leur confiance. Ce résultat devait ramener un peu de calme dans cette coopérative qui connaît une crise sans précédent. Eh bien, c’est raté. Hier, l’avocat promoteur fribourgeois et le géant orange se sont à nouveau écharpés.

C’est le directeur de MNF, Jean-Marc Bovay, qui est désormais au cœur de la tourmente. Mardi, Damien Piller et son administration mettaient à l’écart leur directeur Bovay, soit celui qui a conduit la campagne contre le président. L’intéressé était suspendu et remplacé par Marcelle Junod, membre de cette même administration et fidèle de chez les fidèles du promoteur fribourgeois.

Cette information a jeté un froid à la Fédération des coopératives Migros (FCM) à Zurich. Hier, elle a réagi dans un communiqué de presse très sévère. La centrale explique que cette suspension ne correspond pas aux statuts de la coopérative; son remplacement est donc illégitime. Au passage, elle accuse Damien Piller de mettre en danger la réputation de la marque.

André Clerc, l’avocat de l’administration, relativisait, hier en fin de journée. Il précise d’abord qu’il n’y a rien de personnel contre Jean-Marc Bovay. Cette suspension n’a pas été décidée par Damien Piller seul, mais par l’ensemble du collège de l’administration. Cette dernière se compose de son président, de Marcelle Junod, de Philippe Menoud et de Jean-Paul Eltschinger.

MeClerc ajoute encore que le directeur n’a pas été révoqué, mais «suspendu». Selon lui, cette décision n’est pas une sanction, mais une réaction à un constat d’absence. Jean-Marc Bovay ne se serait pas présenté à un rendez-vous avec l’administration qui était prévu mardi. La suspension est «une simple mesure prise pour revenir à la discussion», explique le défenseur, jugeant même une solution possible.

La Migros n’a pas fait d’autres commentaires. Elle accuse toujours le président de MNF d’avoir détourné 1,6 million de francs lors de la construction de deux magasins. Une plainte pénale pour gestion déloyale, escroquerie et fraude a été déposée. L'avocat promoteur, qui a été entendu une première fois par le procureur, conteste.