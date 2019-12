Le bolide Peugeot-Fiat est sur la grille de départ

Lorsque le mariage entre PSA et Fiat Chrysler aura été consommé, dans douze à quinze mois, il donnera naissance au 4e géant mondial de l’automobile, juste derrière le trio de tête, composé de Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi et Toyota. La fusion de PSA, c’est-à-dire Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall, avec Fiat Chrysler, qui apporte dans sa corbeille Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Dodge et Jeep, constituera un groupe de 400000 salariés, avec un chiffre d’affaires de 170 milliards d’euros (186 milliards de francs) et des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules.

Mais au-delà des chiffres purs, il vaut la peine d’examiner plus en détail les avantages respectifs que les deux entités tireront de cette alliance, désormais actée par un «accord engageant». Pour Fiat Chrysler, cet accord arrive in extremis avant la date butoir de 2020, qui verra s’appliquer les normes européennes en matière de pollution, avec la fameuse moyenne de 95 g de CO2 par kilomètre pour l’ensemble du parc de véhicules des concessionnaires. «Contrevenir à cette norme, c’est s’exposer à des amendes extraordinairement lourdes, ce que Fiat Chrysler n’aurait pas pu se permettre, rappelle Christophe Laborde, analyste chez Bordier & Cie. Ce fut d’ailleurs aussi le cas pour Opel lorsque PSA a racheté, il y a deux ans, la branche européenne de General Motors.»

Motorisations propres

Fiat, qui accuse un énorme retard en recherche et développement sur les nouvelles motorisations, bénéficiera de la technologie en matière de moteurs hybrides (essence et diesel) développée depuis des années par Peugeot. «PSA a eu l’intelligence en 2010 de lancer un plan sur vingt ans pour atteindre une mobilité 100% électrique en 2030.» Mais en planifiant cette transition en deux étapes, la première privilégiant les hybrides. La piste du moteur à hydrogène, ou pile à combustion, qui pourrait bien à long terme supplanter même le moteur électrique, car moins coûteuse et moins compliquée en termes d’infrastructures, est également étudiée par PSA. Le groupe vient de se séparer de l’équipementier Faurecia pour distribuer ses 46% de participation à ses actionnaires, a-t-il annoncé hier, mais l’entreprise d’ingénierie, en partenariat avec Michelin, poursuit la recherche en la matière et reste à disposition avec son savoir-faire.

Fiat Chrysler ouvre en grand les portes des marchés émergents à Peugeot. Notamment ceux d’Amérique du Sud, Brésil et Argentine en tête, «qui ont fortement périclité mais qui ne pourront que repartir à la hausse, corrige Christophe Laborde. On a tendance à l’oublier ici, mais Fiat est très fort là-bas et fera bénéficier son partenaire de son leadership.»

L’apport du groupe de Turin sera également considérable en Amérique du Nord, grâce aux marques Jeep et Dodge, qui ont l’expertise nécessaire qui fait défaut à Peugeot pour les gros véhicules 4x4. Dodge, avec notamment sa gamme de pick-up RAM, est très au point dans la construction de moteurs V6 ou V8, des 5 à 7 litres, alors que PSA ne va pas au-delà des 2 litres. Par ailleurs, Dodge, comme Jeep, a un vrai savoir-faire en ce qui concerne les gros châssis, et à ce titre les synergies ne manqueront pas avec les SUV de PSA, comme la 5008 ou la C5 Aircross de Citroën. «De plus, si vous regardez les agences de location de voitures aux États-Unis ou au Canada, on note qu’il y a de plus en plus de berlines depuis vingt ans, ce qui est un bon indice pour les gammes traditionnelles de PSA», ajoute Christophe Laborde.

Grosses économies

La fusion permettra aussi de créer davantage de plateformes communes. La mise en commun des planches de bord, panneaux de porte, leviers de vitesse, pare-chocs ou réservoirs est déjà très avancée entre Peugeot (208, 308, 3008), Citroën (C4, C5 Aircross) et Opel (Crossland). Bientôt Fiat, Jeep, Chrysler. Lors de l’annonce de l’accord, hier, le CEO de PSA, Carlos Tavares, a avancé le chiffre de 3,7 milliards d’euros (4 milliards de francs), dont 40% sont représentés par ces plateformes. Quarante autres pour-cent seront constitués par les économies d’échelle sur les achats auprès des équipementiers.

Quant au personnel et aux sites de production, PSA et Fiat assurent qu’il n’y aura aucune fermeture, ce dont Christophe Laborde doute: «Certaines usines italiennes ont un rendement de 30 à 50%, il est donc probable que l’une ou l’autre passe à la trappe. Le rachat d’Opel ne s’est pas fait sans casse.»