Bobst mise sur ses machines connectées plus vertes

Après trois semaines d’arrêt, les usines chinoises du groupe Bobst, situées dans la région de Shanghaï, ont redémarré leur activité à 85%, a expliqué le directeur général Jean-Pascal Bobst, lors de la présentation des résultats 2019 lundi à Mex. Naturellement, le coronavirus aura un impact, à la mesure du coup de frein redouté de l’économie mondiale. Mais le patron du groupe, qui emploie plus de 5550 employés dans le monde dont 1864 en Suisse, ne montre aucun signe de panique: ses principaux clients, qui travaillent notamment pour les grandes marques du secteur alimentaire, ne vont pas échapper à plus ou moins long terme, à l’obligation d’engager d’importants investissements dans de nouvelles machines d’emballage – toujours plus connectées et vertes – afin de répondre aux attentes pressantes des consommateurs.

Sur tous les sites, on a pris les mesures qui s’imposent. Il y a des restrictions de voyage, surtout en Chine et en Italie, en premières lignes. Cela pèse lourd dans l’activité commerciale, admet Jean-Pascal Bobst, quand on doit se déplacer pour vendre ses produits. De plus, dans l’Empire du Milieu, comme ailleurs, on n’est pas à l’abri, à tout moment, d’une décision incontournable du gouvernement central.

Pessimisme

Dans ce contexte, la direction se montre déjà pessimiste en prévoyant une baisse d’environ 6% du chiffre d’affaires en 2020 en comparaison de 2019 où celui-ci a atteint 1,636 milliard, quasi stable (+0,1%) par rapport à 2018. Malgré un résultat opérationnel en baisse de 7%, le bénéfice net a progressé de 6% à 53 millions.

L’an dernier, les entrées de commandes ont sensiblement reculé de 8% sur l’année. Le segment des équipements d’impression et de transformation à partir de bobines pour les secteurs des matériaux souples et de la boîte pliante a particulièrement souffert avec une chute de 22%. L’Europe et les Amériques en sont les principaux responsables. Pour redresser la barre, la multinationale vaudoise compte cette année sur une série de nouveaux produits qui doivent être présentés à l’importantissime exposition de l’industrie de l’emballage – Drupa – qui doit normalement se tenir en juin à Düsseldorf (D).

Développer la numérisation

Bobst fera étalage de ses progrès dans sa stratégie de numérisation des équipements notamment pour l’impression digitale des étiquettes, les films et la boîte pliante, avec l’internet des objets. Le développement durable se répand aussi dans les usines du groupe avec des solutions qui recourent à de nouveaux matériaux d’emballage recyclables et écologiques et de nouvelles encres à base d’eau. Cette approche est désormais intégrée dès la conception des machines.

La stratégie d’avenir de Bobst, ont expliqué lundi ses dirigeants, est de ne plus être seulement un fournisseur d’équipements. Mais de développer la numérisation et la connectivité de ses produits, dans tous les secteurs d’activité, jusque dans les usines de ses clients. L’entreprise compte ainsi accéder, via le cloud, à une multitude de données techniques et de qualité de fabrication. Elle aura ainsi l’œil et la main sur l’ensemble du flux de production automatisé lui permettant de perfectionner les processus.