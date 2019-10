Avec Apple TV+, le géant à la pomme s’attaque de front à Netflix

Après Netflix et Amazon Prime Video, un troisième acteur américain entame sa conquête de la télévision en streaming sur le marché suisse. Dès ce vendredi, Apple TV+ sera disponible et donnera accès à ses contenus exclusifs durant sept premiers jours gratuits, puis en échange de 6 francs par mois, soit 1 franc par personne puisque l’abonnement inclura six utilisateurs.

En comparaison des deux autres concurrents actuellement présents sur le marché helvétique, le prix apparaît modeste. Mais l’est-il vraiment? Contrairement à Netflix et Amazon Prime Video, Apple TV+ ne proposera que des contenus exclusifs. Alors certes, la marque à la pomme s’est offerte des têtes d’affiche avec une série mettant en scène Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrel ou une autre ayant pour vedette Jason Momoa («Aquaman», «Game of Thrones»), mais son catalogue apparaît bien pauvre pour s’imposer sur un marché où la concurrence est chaque jour un peu mieux armée.

Bataille entre géants

Aux États-Unis, Apple TV+ va rapidement faire face à des géants promettant également leurs contenus exclusifs. Seule différence de taille, la plupart disposent d’un catalogue extrêmement vaste et varié. C’est le cas de Disney, qui entrera dans les foyers américains dès le 12 novembre avec sa nouvelle plateforme Disney+ (en complément à Hulu). Et avec Pixar, Marvel, «Star Wars» et toutes les productions Disney, le géant mondial du divertissement aura de quoi les alimenter.

En termes de prix, The Walt Disney Company enterre pour le moment ses concurrents. Disney+ sera disponible pour 6,99 dollars par mois ou 5,83 en cas d’offre annuelle à 69,99 dollars. À quelques semaines du lancement de ses nouvelles plateformes, l’entreprise a franchi un seuil avec une offre à moins de 5 dollars pour autant que l’utilisateur s’abonne pour trois ans et débourse d’un coup 169,99 dollars.

Course contre la montre

L’agressivité tarifaire pratiquée par Disney rappelle que d’autres géants – bien mieux armés qu’Apple TV+ – sont également sur le point d’arriver sur le marché et qu’une course contre la montre a démarré.

Dès le printemps de l’année prochaine seront disponibles Comcast et sa plateforme récemment rebaptisée Peacock, ainsi que ViacomCBS, aux 140 000 émissions et 3600 films.

À cela s’ajoutera encore l’offre de WarnerMedia par l’entremise de sa future HBO Max. «Ce nouveau service sera maximisé grâce à une vaste collection de shows originaux et exclusifs ainsi que le meilleur du catalogue de Warner Media», confirmait la future plateforme. Pas moins de 10 000 heures de fiction pourront y être visionnées. Parmi elles, des poids lourds, à l’exemple des séries phares de la chaîne privée HBO («Westworld», «Chernobyl», «The Sopranos», «Sex and The City» ou encore l’ultrapopulaire «Game of Thrones»). À cela s’ajouteront les nombreuses autres productions maison diffusées par les chaînes du groupe ou encore celles issues de son catalogue de superhéros appartenant à l’écurie DC Comics (Superman, Batman, Wonder Woman The Flash, Green Arrow, etc.).

Dans un climat aussi concurrentiel, est-ce que la volonté d’Apple de plébisciter «la qualité à la quantité» sera réellement payante? Les semaines et mois à venir diront si sa plateforme a vraiment sa place dans un tel paysage.