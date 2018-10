À Zurich, un aspirateur de CO2 dope tomate et salade

L’incinérateur d’ordures de Hinwil ne ressemble pas aux autres usines du genre. Ce n’est pas la couche de peinture rose décorant un de ses murs qui le rend singulier, mais les ventilateurs géants coiffant son toit. Leur fonction? Lutter contre le réchauffement climatique! Ces dix-huit engins sont des capteurs de CO2. Comme leur nom l’indique, ils pompent le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Une fois filtré, le gaz est projeté dans des tuyaux le menant vers une serre agricole voisine, où il est diffusé. Grâce à ce surplus de CO2, les tomates, aubergines et salades cultivées voient leur croissance stimulée de 20%.

Mis en route en juin 2017, avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’énergie, ces capteurs sont l’œuvre des ingénieurs de Climeworks. La start-up zurichoise a de grandes ambitions: retirer de l’air, d’ici à 2025, 1% de CO2, dont la hausse continue dans l’atmosphère menace la planète. Le groupe d’experts sur le climat a rappelé, il y a deux semaines, l’urgence. Pour stabiliser le réchauffement à 1,5 degré, la «neutralité carbone» doit être atteinte vers 2050. Pour tenir ce cap, la réduction des émissions ne suffit pas; il faut aussi retirer du CO2 de l’air. Quarante milliards de tonnes de dioxyde de carbone sont émises par an.

Trois installations

Autant dire que le travail de Climeworks et de ses quelques concurrents spécialisés dans le développement de la technologie Direct Air Capture attire une attention grandissante. Après des années de recherche, la start-up a passé la vitesse supérieure. À Hinwil, elle absorbe actuellement 900 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent des émissions d’une trentaine de ménages. Il y a un an, elle a inauguré un dispositif similaire en Islande, à la différence près que le gaz n’arrose pas fruits et légumes, mais se voit séquestré dans les entrailles de la terre: une fois capturé, il est envoyé à 700 m de profondeur, où, combiné à une couche de basalte, il se transforme en une pierre blanche. Le système permet d’extraire 50 tonnes de CO2 par an, mais sa capacité va être accrue pour viser les 2500 tonnes annuelles.

«En immobilisant du CO2 dans l’économie, c’est-à-dire en l’utilisant pour fabriquer des produits à longue durée de vie et recyclables, on obtient une soustraction nette du gaz dans l’atmosphère»

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Au début du mois d’octobre, Climeworks a inauguré un troisième site, en Italie. Des capteurs de deuxième génération ont été installés dans les Pouilles, dans le cadre du programme de recherche de l’Union européenne Horizon 2020 (comme en Islande). Ici, le CO2 est combiné à de l’hydrogène pour produire du méthane, autrement dit du gaz naturel. Celui-ci va servir de carburant pour camions. Détail essentiel: l’hydrogène est obtenu à l’aide d’une source d’énergie renouvelable – de l’électricité photovoltaïque produite sur place. À Hinwil, ce sont les résidus de chaleur de l’incinérateur qui alimentent le procédé de capture du CO2.

Preuve que la technologie suscite l’engouement, Climeworks a levé, en août, 30,5 millions de francs auprès d’investisseurs privés et de la Banque Cantonale de Zurich. La somme doit lui permettre de relever un défi de taille: réduire ses coûts pour envisager une «production de masse». Aujourd’hui, elle dépense entre 600 et 800 dollars par tonne de CO2 captée. Elle veut descendre la barre à 200 dollars d’ici trois à quatre ans, et en dessous de 100 dollars à long terme. Cela grâce au perfectionnement de ses capteurs.

Ses trois sites actuels montrent, eux, comment elle compte gagner de l’argent. Ses clients, elle les cherche dans le secteur agroalimentaire. Entreprises de boissons gazeuses ou exploitations agricoles, comme celle de Hinwil, peuvent lui acheter du dioxyde de carbone. La séquestration de CO2, sur le modèle islandais, peut être monétisée grâce à la vente de compensations carbone. Climeworks compte s’y mettre dès 2019.

Valoriser le CO2

Le dispositif italien montre une autre source de revenus espérée: le CO2 capturé peut permettre de produire du gaz naturel au bilan carbone neutre. Il peut aussi être transformé en polymères (plastiques), en composants de médicaments et même en matériaux de construction. Ou encore servir à la production de carburants synthétiques. Cela intéresse bien sûr les secteurs de l’aviation et de l’automobile; Climeworks a noué un partenariat avec Audi.

Professeur à l’UNIL, Suren Erkman salue ces nouvelles perspectives. «En immobilisant du CO2 dans l’économie, c’est-à-dire en l’utilisant pour fabriquer des produits à longue durée de vie et recyclables, on obtient une soustraction nette du gaz dans l’atmosphère, qui, en plus, génère de la valeur.» Pour ce spécialiste de l’écologie industrielle, taxes ou stockage ne suffiront pas pour lutter contre le réchauffement climatique; la clé consiste à faire du CO2 une véritable ressource aux yeux des entreprises. «Cela changera complètement la donne. C’est potentiellement toute une nouvelle économie qui est en train d’émerger autour de la valorisation du CO2.»

