Yves Bouvier vend son entreprise Natural Le Coultre

La famille Bouvier a vendu son entreprise plus que centenaire Natural Le Coultre (NLC) au transporteur français André Chenue SA. Cette transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, ne se solde pas par des suppressions d'emplois. «Nous avons besoin de tout le monde. Les 43 employés du groupe Natural Le Coultre à Genève sont repris», résume Franco Momente, directeur de NLC.

La société genevoise, spécialiste de l’entreposage, de l’emballage et du transport d’œuvres d’art et de valeur, a été fondée en 1859 par Etienne Natural. En 1901, Albert-Maurice Natural s’associe à Emile-Etienne Le Coultre et créent A. Natural, Le Coultre & Cie. En 1983, la famille Bouvier rachète NLC. «Nous connaissons de longue date André Chenue SA. Il s'agit de l'un des partenaires avec qui nous travaillons, en particulier en France», ajoute Franco Momente. NLC, basé à Sécheron, est l'un des gros clients des Ports Francs et Entrepôts de Genève.

De son côté, André Chenue SA existe depuis 1760. Cette entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 32,8 millions d'euros en 2016, est contrôlée par la famille Da Costa Noble, via la holding financière Horus Finance. (TDG)