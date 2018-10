Une start-up américaine lorgne l’e-commerce suisse prolifique

Après avoir fait défiler les derniers modèles de chaussures sur Zalando ou entré votre trajet sur l’application des CFF survient le moment de régler la douloureuse. Comme pour l’ensemble des sites de vente en ligne, les options de paiements sont souvent multiples. En plus des acteurs classiques tels que Mastercard ou Visa, un site comme celui du géant allemand de la chaussure propose Paypal, Postfinance, voire encore des alternatives moins courues.

Jusqu’ici, rien de vraiment surprenant, tous les amateurs d’e-commerce connaissent bien la musique. Ce que la plupart d’entre eux ignorent par contre le plus souvent, c’est qu’un tel système ne fonctionnerait pas sans la présence d’intermédiaires relativement méconnus: les fournisseurs de service de paiement, appelés PSP pour Payment Service Provider. «Pour pouvoir commercialiser un produit sur internet, il est effectivement obligatoire d’utiliser un PSP», confirme Pascal Meyer, fondateur et CEO de QoQa. Dans l’ombre, grâce à leur expertise technique, ces intermédiaires s’assurent donc au quotidien que la partition soit parfaitement jouée et que les dizaines de milliards de dollars qui circulent sur la Toile s’échangent sans difficulté.

Une pépite à 20 milliards

Dans le sillage de la croissance phénoménale rencontrée par l’e-commerce, ces intermédiaires se sont multipliés au cours des quinze dernières années, allant jusqu’à donner naissance à de nouvelles licornes (entreprises non cotées et valorisées à plus de 1 milliard de dollars). Il y a environ vingt jours, la société californienne Stripe, considérée comme l’une des pépites du secteur, annonçait avoir bouclé la levée de 245 millions de dollars supplémentaires. Lancée à San Francisco en 2011 par les frères irlandais Patrick et John Collison, la société est aujourd’hui valorisée à 20 milliards de dollars, soit le double d’il y a deux ans.

Un tel succès, les deux frères le doivent à leur capacité à avoir anticipé dès 2011 deux tendances majeures: l’essor de l’économie collaborative en premier lieu ainsi que l’explosion des achats en ligne directement sur plateforme mobile. Pour y répondre, ils ont simplifié à l’extrême leur système. Condensé sur sept lignes de code, il s’avère effectivement ultrafacile d’accès et d’utilisation. Une simplicité qui a aujourd’hui séduit quelque 100 000 entreprises dont les plus grandes telles que Facebook, Amazon, Google ou encore Doodle et Spotify.

Stripe n’aime d’ailleurs pas être réduite au rôle de PSP. «Nos services vont bien au-delà en permettant certes à nos clients d’accepter de gérer toutes formes de moyens de paiement, mais également de gérer et manipuler les fonds facilement, de mettre en place des logiques de paiements récurrents à l’aide de programmes (système d’abonnement) ou encore de proposer des outils analytiques permettant d’augmenter votre chiffre d’affaires», explique son porte-parole, Christopher Abboud.

Discrète entreprise familiale

Très fort sur son marché d’origine, Stripe s’est rapidement étendu hors des États-Unis. Le groupe américain est désormais disponible dans 25 pays, dont la Suisse depuis l’été 2017 (auparavant, seule une version bêta y était disponible). La société californienne, qui évoque des collaborations avec Ricardo.ch ou Doodle, s’attaque à un marché déjà bien consolidé et dominé principalement par Datatrans. Depuis Zurich, cette discrète PME familiale compte une quarantaine de collaborateurs. Elle met ses services à disposition des plus grands groupes, non seulement en Suisse, mais également dans le reste de l’Europe. Swiss, CFF, BMW, le Vatican, Kuoni, MSC Croisières ou encore Ticketcorner et Médecins sans frontières… la liste des clients est longue et très diversifiée.

Contrairement à Stripe, Datatrans ne joue pourtant pas le rôle d’intermédiaire financier. «Nos clients négocient directement avec des partenaires comme Aduno, Paypal ou encore SIX Payment. Si cette solution les contraint à signer des doubles contrats (avec Datatrans et les prestataires financiers) et rend notre système plus compliqué à implémenter, elle leur apporte une plus grande flexibilité, notamment lorsque survient le moment de négocier leurs taux avec Mastercard, Visa ou encore Paypal», explique son CEO, Hanspeter Maurer.

Grâce à son sérieux, sa flexibilité et son service personnalisé rendu possible par les nombreux échanges avec l’entreprise suisse, Datatrans est décrit par Pascal Meyer «comme la Rolls-Royce des sociétés PSP». Selon Alex Hämmerli, le porte-parole de Digitec-Galaxus, les «services de la société zurichoise seraient également plus fiables et surtout meilleur marché» que leur concurrent américain.

Datatrans va s’adapter

Tout en continuant à concentrer son attention sur la conquête de clients d’une taille relativement conséquente, Datatrans explique observer les solutions proposées par l’entreprise américaine. «Des réflexions sont en cours pour revoir notre stratégie afin de satisfaire à l’avenir des sociétés de plus petite taille et pouvoir être plus compétitifs par rapport à un acteur comme Stripe», confirme Hanspeter Maurer. L’arrivée de Stripe en Suisse sert en effet de rappel. À savoir que dans le marché des PSP, mieux vaut ne pas s’endormir sur ses lauriers. (TDG)