Une société lausannoise lève 200 millions

Après plusieurs mois relativement calme en termes d’annonce, les affaires s’accélèrent pour les jeunes pousses suisses en ce début d’automne. Après Lunaphore (6 millions) et QualySense (14 millions), ADC Therapeutics annonce lundi matin le bouclement d’une levée de fonds de 200 millions de dollars (196 millions de francs).

Depuis sa fondation en 2012 par le fonds d’investissements Auven Therapeutics, cette start-up lausannoise enchaîne les tours de table, dont 80 millions en septembre 2015 et 105 millions il y a un peu plus d’un an. En tout, ADC Therapeutics est ainsi parvenue à lever 455 millions de dollars.

Lutte contre le cancer

Spécialisée dans le développement de médicaments contre le cancer, la société utilisera ces fonds supplémentaires pour non seulement poursuivre ses études cliniques en cours, mais aussi en démarrer deux nouvelles en 2018. «Ce financement, qui représente une étape clé dans notre stratégie, nous permettra d’accélérer nos programmes phares et de poursuivre le développement de notre programme de recherches», confirme son CEO, Chris Martin par communiqué.

Avec le reste de l’équipe de direction ainsi que les services juridiques et financiers de l’entreprise, ce dernier est installé à Epalinges. Sans compter une petite équipe de chercheurs basés sur les hauts de Lausanne, ADC Therapeutics exploite des laboratoires en Angleterre et aux Etats-Unis, ainsi qu’une unité de production à San Francisco. En tout, la société emploie 55 personnes et compte augmenter ses effectifs à 70 salariés d'ici la fin de l'année. (TDG)