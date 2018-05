Une petite firme vaudoise échappe au châtiment de Berne

L’ex-patron d’une petite firme vaudoise, Roger Guenat, éprouve un soulagement compréhensible: le Tribunal fédéral (TF) lui permet d’échapper définitivement à une amende de 470 000 francs, infligée le 20 août 2012 par la Commission de la concurrence (COMCO).

L’entrepreneur a certes violé la loi sur les cartels, mais l’instance suprême de la justice helvétique estime qu’il ne mérite pas de sanction. Elle condamne même le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), qui avait recouru le 29 janvier 2016 contre un verdict du Tribunal administratif fédéral (TAF) probablement trop clément à ses yeux. Les services du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann devront verser à l’intimée une indemnité de 6000 francs, à titre de dépens réduits. Dans les ex-bureaux de Roger Guenat SA, importateur d’articles de sport de montagne domicilié à Palézieux, une partie du personnel se souvient. Tout à coup, un jour de mai 2010, les six collaborateurs de l’entreprise voient débarquer une escouade d’une vingtaine de policiers et autres fonctionnaires. Ces agents procèdent à une perquisition. Deux ans plus tard, le couperet tombe, mais sur Altimum SA. Au moment de prendre sa retraite, en janvier 2011, Roger Guenat a en effet vendu la société à un de ses représentants, Frédéric Salamin, aujourd’hui directeur et actionnaire majoritaire de l’entreprise, pourvue d’une nouvelle raison sociale.

Les deux hommes ont rapidement pris soin de préserver le sort de la société. Ils se sont en effet entendus en 2013 sur un accord privé prévoyant le transfert de la responsabilité financière de la sanction de la COMCO. «L’autorité avait accepté cet accord, tout en précisant que la sanction viserait néanmoins, formellement, Altimum SA», relève Frédéric Salamin. Finalement, il n’y a pas de sanction.

Pressions sur les clients

Ces péripéties judiciaires ont néanmoins coûté 150 000 francs de frais d’avocat à Roger Guenat. Le TF a en outre renvoyé un élément de la cause au TAF. Celui-ci devra à nouveau se prononcer sur les frais et dépens de la procédure, fixés initialement par la COMCO à 50 000 francs. Aujourd’hui, le personnel d’Altimum SA exprime volontiers son soulagement. L’affaire aurait en effet pu finir beaucoup plus mal.

La COMCO affirmait avoir recueilli diverses preuves démontrant «l’imposition de prix de revente minimaux» et de pressions de la part de Roger Guenat SA pour les faire respecter par ses clients. L’autorité liait en plus son évaluation du degré de concurrence aux importantes parts de marché détenues, entre 2006 et 2010, par la firme vaudoise pour des articles fondamentaux dans le matériel des alpinistes: les lampes frontales, les harnais, les casques, les crampons ou les piolets. Dans ce domaine, Roger Guenat SA apparaissait comme un des trois acteurs les plus importants du marché suisse, aux côtés de Mammut et Black Diamond.

Frédéric Salamin ne conteste pas toutes les accusations portées contre son prédécesseur, mais il invoque des motivations aussi éthiques que sécuritaires: «Les recommandations de prix portaient sur des équipements de montagne voués à la protection des utilisateurs contre des dangers mortels. Leur distribution requiert donc un certain niveau d’information pour le client final. Roger Guenat expliquait alors, notamment à l’intention des magasins d’Athleticum situés à Bussigny et Collombey, que la vente de mousquetons ou de descendeurs nécessitait du personnel dûment formé. Cette réalité ne permettait dès lors pas de casser les prix outre mesure. Et Athleticum, pour sa part, n’a jamais adressé de dénonciation à la COMCO.»

Cette vision de la distribution d’articles de sport de haute montagne concerne une foule d’enseignes en Suisse. Altimum SA y compte en effet 330 clients, dont la Fédération des coopératives Migros et Dosenbach-Ochsner.

(TDG)