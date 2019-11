Uber joue aujourd'hui son avenir à Londres

Sous la menace depuis le début du mois à Genève, Uber est également sur la sellette à Londres, son plus important marché urbain en Europe. La décision de la régie gérant les transports en commun de la capitale britannique de renouveler, ou non, son permis d'exploitation est attendue ce lundi. Plus de 45000 chauffeurs indépendants y répondent à des courses en passant par la centrale de réservation, contre 3200 pour l'ensemble des grandes métropoles helvétiques.

La multinationale californienne est dans le viseur de l'autorité londonienne depuis le refus par cette dernière, en 2017, de lui accorder un nouveau permis d'exploitation de cinq ans, au nom de la «sécurité publique». Des manquements dans la vérification de l'identité et des antécédents judiciaires des conducteurs sont notamment pointés du doigt. Ce durcissement faisait écho à plusieurs cas d'agressions sexuelles perpétrées par des chauffeurs Uber. En septembre dernier, la filiale britannique d’Uber assurait avoir mis en place des mesures allant du suivi en direct du trajet des passagers par leurs proches à l'anonymisation des adresses de prise en charge et de destination, apparemment sans convaincre Transport for London d’accorder son feu vert à la poursuite de ses activités.

«Uber se dit ouvert au dialogue avec l'État de Genève en attendant le verdict du tribunal»

À Genève, le numéro un des services VTC — ces «véhicules de transport avec chauffeur» — s'est également vu imposer une interdiction d'exercer au début du mois. Son service continue cependant à fonctionner en attendant l'issue de son appel auprès de la Cour de justice. À la différence de Londres, le bras de fer est avant tout social. Les autorités cantonales considèrent le groupe comme une compagnie de transport — qui doit donc salarier les centaines de chauffeurs — et non comme une simple centrale de réservation. Une métamorphose impensable aux yeux de cette société internet qui verrait passer ses effectifs de 26000 à plus de 4 millions de collaborateurs si elle devait soudain salarier tous les chauffeurs travaillant par son entremise dans le monde. La situation n'a pas évolué depuis, Uber se disant ouvert au dialogue avec l'État de Genève en attendant le verdict du tribunal.

Les conséquences sur la qualité de l'air de la popularisation de ce type de services de taxis expliquent également l’attitude des autorités londoniennes, ce qui a conduit Uber à promettre que la totalité des véhicules commandés à travers son service devraient être électriques en 2025. À Genève, l'entreprise assure que près de 30% de la flotte est constituée d’hybrides ou de pures électriques. Le temps presse.

Publiée jeudi, une enquête commandée par des ONG environnementales européennes montre une forte relation entre le doublement en cinq ans du nombre de «VTC» roulant jour et nuit à Londres et Paris et l'augmentation des gaz à effet de serre dans ces centres urbains pollués et engorgés, «à l'opposé des objectifs climatiques» fixés par les gouvernements qui y ont leur siège. L'enjeu est tout aussi existentiel pour Uber: il ne touche plus son modèle financier mais l'image même de son service.Pierre-Alexandre Sallier