Sicpa entame la construction d’un campus à 200 millions

L’économie veut redonner «confiance»

«Il n’y aura pas de croissance sans confiance et il n’y aura pas de confiance sans croissance», déclarait François Hollande lors d’une rencontre du G8. Depuis quelques années, «l’économie de la confiance» – en anglais the economy of trust – est très en vogue. En soi, le concept est pourtant loin d’être neuf. Toute transaction entre deux personnes a en effet toujours été basée sur une forme de confiance. Sans elle, il n’y aurait pas d’affaires et sans affaires, pas de création de richesses.



La digitalisation de la société a toutefois modifié la donne. «Cette dernière est souvent comparée à une grande vague qui déferle sur le monde. Or le monde a besoin de repères pour apprendre à la surfer en toute confiance», confiait à la RTS Martin Vetterli, président de l’École polytechnique fédérale de Lausanne au moment d’inaugurer son Centre pour la confiance numérique (digital trust).



Nouvelles technologies, nouvelles façons de travailler, nouvelles manières de consommer, voire de partager ( sharing economy )… tout pousse de nos jours à revoir les fondamentaux de ce concept de la confiance en axant notamment sur la cybersécurité et la traçabilité des produits et matières premières.



Depuis quelques années, Sicpa a compris tout le potentiel de cette (r)évolution. Le leader mondial des encres de sécurité pour billets de banque s’est diversifié au début du XXIe siècle dans des solutions de traçabilité et, sans dévoiler de chiffres concrets, espère y doubler ses revenus d’ici à trois ans.



Philippe Gillet, qui s’occupe du développement de l’économie de la confiance chez Sicpa, y confirme de réelles opportunités notamment dans «les domaines de la certification, de l’authentification ou encore de la sûreté numérique». O.W.