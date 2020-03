Rolex ferme trois sites de production pour dix jours

L'horloger de luxe Rolex ferme ses sites de production de Genève, Bienne et Crissier (Vaud) à compter de ce mardi et jusqu'au vendredi 27 mars, afin de protéger les employés et leurs familles dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

La marque a pris cette décision «suite aux mesures annoncées hier (lundi) par le Conseil Fédéral pour enrayer la propagation du Coronavirus (COVID-19) en Suisse», a fait savoir une porte-parole de Rolex auprès d'AWP. «Cette date pourra être repoussée en fonction de l'évolution de l'épidémie et des recommandations des autorités», a-t-elle ajouté. La marque dirigée par Jean-Frédéric Dufour n'a pas voulu dire combien d'employés étaient concernés par ces mesures. Sur son site internet, Rolex revendique plus de 6000 employés sur quatre sites suisses. (ats/TDG)