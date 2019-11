Quotient réduit le temps des tests sanguins

C’est une vraie révolution dans le domaine de la transfusion sanguine, où la rapidité et la fiabilité sont de première importance, pour ne pas dire vitales. La société Quotient, présente depuis trente ans dans ce secteur, lance sur le marché un procédé, MosaiQ, capable d’effectuer les analyses d’un échantillon sanguin avec détection des anticorps en trente-cinq minutes au lieu de quatre à six heures. «Les premiers résultats tombent après une demi-heure, puis les suivants s’égrènent toutes les vingt-quatre secondes», précise le CEO Franz Walt.

La batterie de tests non seulement est effectuée en une seule procédure, avec une technologie unique, mais elle est aussi beaucoup plus complète. «Aujourd’hui, il y a en moyenne une dizaine de tests qui sont faits automatiquement, rarement davantage, mais tous les autres doivent chaque fois être réalisés sur demande, ce qui rallonge le processus et coûte évidemment plus cher».

Centres de dons et laboratoires d’analyses

Franz Walt rentre des États-Unis, où il a contacté des dizaines de clients intéressés, spécialement des centres de dons de sang, des laboratoires d’analyse et des hôpitaux, après avoir déjà prospecté l’Europe. Ancien de Roche, où il a travaillé durant vingt-trois ans pour l’Amérique et l’Asie-Pacifique, avant de siéger durant huit ans au Diagnostic committee, il est arrivé à la tête de Quotient en avril 2018. La société, qui a son siège depuis 2014 à Eysins (VD), a été fondée en 2007, en acquérant l’activité d’Alba Bioscience, « ce qui apporte à l’entreprise plus de trente ans d’expérience » et a permis de développer des solutions de diagnostic grâce à des réactifs liquides (Alba by Quotient).

Avec MosaiQ by Quotient, un programme qui a nécessité cinq ans de travaux pour associer miniaturisation et automatisation, il s’agit de passer à la vitesse supérieure. «C’est le premier produit entièrement maison, et l’intérêt manifesté par la profession est d’autant plus vif qu’il n’y a eu aucune innovation dans ce secteur depuis plus de vingt ans».

Productivité élevée

Cette plateforme unique est en effet capable de réaliser simultanément un dépistage immunohématologique (banque de sang) et sérologique, ce qui assure une meilleure compatibilité entre le donneur de sang et le patient qui le reçoit. «Une meilleure compatibilité réduit les risques de ce que l’on appelle l’allo-immunisation, c’est-à-dire une réponse immunitaire du receveur à des antigènes étrangers, après une exposition à des cellules ou tissus génétiquement différents».

De plus, Quotient «a une productivité très élevée au mètre carré, ce qui assure un gain de place non négligeable en comparaison de n’importe quelle autre plateforme sur le marché». Car la concurrence est là, mais, soutient Franz Walt, « la technique de MosaiQ est plus compétitive car il n’y a plus besoin de regrouper quinze ou vingt donneurs pour réduire les coûts».

Un développement à 450 millions de dollars

Le marché de la transfusion sanguine, un sous-segment du secteur du diagnostic in vitro, se monte à lui seul à 3,4 milliards de dollars. MosaiQ n’a pas encore généré de chiffre d’affaires car il commence tout juste à être commercialisé. Mais le groupe Quotient a considérablement augmenté son activité ces dix dernières années, notamment grâce aux réactifs conventionnels d’Alba by Quotient, avec un résultat record de 8,2 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2018. «Nous avons capitalisé 650 millions de dollars, qui ont notamment permis le développement de la plateforme MosaiQ à hauteur de 450 millions, et notre bilan est solide avec quelque 100 millions de dollars en espèces», précise Franz Walt. MosaiQ emploie plus de 400 personnes dans le monde, dont 180 en Suisse, et est cotée au Nasdaq depuis 2014.