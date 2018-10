Publicité en ligne: la presse résiste

ALORS QUE LES moteurs de recherche et les médias sociaux totalisent entre 70 et 80% des recettes de la publicité numérique, le succès rapide de la société Teads, créée en 2011, rappelle que la presse en ligne reste un support porteur, tant pour les annonceurs que pour les publicitaires. Précurseur de la publicité vidéo intégrée dans l’article web, Pierre Chappaz, à la tête de l’entreprise, a su gagner la confiance de la majorité des grands titres mondiaux: près de 100% en Suisse, France ou encore en Italie. Ce qui lui permet d’afficher des statistiques flatteuses après sept années d’existence, avec 400 millions de chiffre d’affaires et une audience mensuelle de 1,2 milliard de personnes (dont 5,2 millions de Suisses, soit 86% des internautes du pays, quand Facebook et YouTube n’atteignent respectivement «que» 63 et 61%).

Les gens scrollent beaucoup plus vite sur un fil comme celui de Facebook que quand ils lisent un article

Au salon Communica de Genève, Pierre Chappaz a présenté mi-octobre quelques innovations, essentiellement conçues pour le mobile. Parmi elles, un visage qui se tourne au fur et à mesure que le lecteur «scrolle», ou encore une publicité Ray Ban en réalité augmentée où l’on peut essayer virtuellement le produit grâce à la caméra de son smartphone, en se visualisant instantanément portant des lunettes. «Sortir de la logique agressive pour proposer une expérience ludique et interactive est l’enjeu. Sur un média social, l’attention est très courte. Les gens scrollent beaucoup plus vite sur un fil comme celui de Facebook que quand ils lisent un article.»

De fait, Procter & Gamble a relevé 1,7 seconde d’attention moyenne sur ses vidéos publicitaires sur Facebook, quand le chiffre peut être «10 fois plus élevé» sur la presse en ligne, selon Pierre Chappaz. En conséquence, un souvenir publicitaire 20% supérieur sur le segment premium (les journaux) que sur le non-premium, selon une étude de l’entreprise de médias publicitaires GroupM.

Les éditeurs s’organisent

Du côté des éditeurs, on constate une hausse du chiffre d’affaires en ligne (+16% en 2017 chez Tamedia, éditeur de Bilan), même si la croissance du non-publishing est plus marquée que celle des titres.

Patrick Matthey, responsable de la communication du groupe zurichois, met en avant l’audience locale et la force des titres. Il rejoint Pierre Chappaz sur l’opportunité d’innover: «Nous proposons des formats publicitaires plus variés et créatifs que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) qui se concentrent sur un marché global et des produits hautement standardisés. L’annonceur veut de l’attention et cette dernière se déclenche par des éléments qui sortent du commun afin de surprendre.»

Reste l’écrasante supériorité des GAFA sur la question des données disponibles et donc du ciblage utilisateur, principal argument de vente des grandes plateformes américaines. Tamedia, Ringier et la SSR se sont entendus sur un partage de données sur la base d’une identification commune, qui permettrait d’offrir aux annonceurs potentiels un meilleur ciblage. Une proposition qui sera soumise au préalable à l’aval du régulateur. A moyen terme, une augmentation de la tarification, actuellement entre 20 et 40 francs pour 1000 pages vues, pourrait être espérée, selon le publicitaire Pierre Chappaz. Une revalorisation d’autant plus importante pour les titres suisses aujourd’hui majoritairement déficitaires, que les recettes de la publicité digitale ne suffisent toujours pas à compenser la chute des revenus des versions imprimées. Et ce, malgré la hausse continue de l’audience en ligne ces dernières années.

Retrouvez plus de contenus Bilan sur www.bilan.ch (Bilan)