Nouveau vol de données chez Swisscom

700 emplois à la trappe

Le rituel est le même depuis 2016. Du fait de la baisse des marges dans la téléphonie fixe, d’une stagnation du nombre d’abonnés dans sa division Swisscom TV et «des pressions sur les revenus du roaming», selon le CEO Urs Schaeppi, Swisscom s’est doté, voici deux ans, d’un programme d’économies qu’il veut conduire jusqu’en 2020.

Initialement, une réduction des coûts de 60 millions de francs était prévue. Mais, face aux résultats trop «stables» de 2017, avec un chiffre d’affaires quasi inchangé à 11,7 milliards de francs, et surtout un recul du bénéfice net de 2,2%, à 1,57 milliard de francs, le géant suisse des télécoms, détenu à 51% par la Confédération, a décidé de presser sur le champignon. Le montant des économies annuelles à réaliser a été augmenté à 100 millions de francs.

Résultat des courses: 700 des 20 506 emplois à plein temps seront supprimés d’ici à la fin de l’année. Depuis 2016, Swisscom a déjà réduit ses effectifs de 1300 personnes en Suisse. Mais le verdict est loin d’être noir: non seulement, l’immense majorité des réductions de postes s’est déroulée grâce aux départs naturels, mais l’an dernier Swisscom a engagé 1007 personnes pour ses secteurs du cloud et de la sécurité. Élisabeth Eckert