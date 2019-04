Nestlé ouvre son propre accélérateur à innovation

Lundi 8 avril, au Centre de recherches Nestlé de Vers-chez-les-Blanc (Lausanne), une petite équipe s’active dans une salle adjacente à une cuisine expérimentale. Penchés sur leurs ordinateurs, ses membres peaufinent leurs recettes avant de passer aux fourneaux. Depuis une semaine, accompagné de cinq autres équipes, ce groupe s’est vu offrir l’opportunité de pénétrer dans l’antre mondial de la recherche fondamentale du géant veveysan. La raison: la création par Nestlé d’un tout «nouvel accélérateur à innovation».

Dans le monde des start-up, l’accélérateur est un modèle en vogue (lire ci-contre). À l’inverse d’un incubateur – un endroit où la jeune pousse se développe dans la durée – ce lieu joue tout sur la vitesse. À l’aide de diverses formes de coaching, il a pour objectif de permettre aux sociétés présentes de développer rapidement leurs projets. «C’est une sorte de MBA pratique et musclé pour start-up, avec un début, une fin et des objectifs», résumait dans «Bilan» Guillaume Dubray, cofondateur de Fintech Fusion à Genève.

Innovation plus dynamique

Surfant sur le développement à succès de nombreuses start-up autour de l’arc lémanique, Nestlé compte sur ce nouvel espace pour renforcer la capacité d’innovation de son site lausannois, qui compte 330 laboratoires et quelque 800 salariés. Dans un secteur en pleine mutation, où les habitudes alimentaires évoluent à toute vitesse, la multinationale s’est rendu compte qu’il lui fallait mettre en place une nouvelle dynamique et, pour être plus réactive, rompre avec des cycles de recherches devenus trop longs pour certaines catégories de produits. Stefan Palzer, directeur technologique du groupe, estime qu’il est effectivement devenu nécessaire d’amener «l’innovation ouverte (ndlr: recherche fondée sur le partage, la collaboration) à un niveau supérieur au sein de Nestlé».

D’ici à septembre 2020, profitant de la réorganisation de ses locaux (dont la fermeture de son animalerie) et de la numérisation des archives anciennement basées à Vers-chez-les-Blanc, l’entreprise suisse pourra mettre à disposition de cet accélérateur quelque 1300 m2 de surface de bureaux, de cuisine expérimentale ou encore de capacités de prototypage permettant de voir si un produit peut être fabriqué à une échelle industrielle. «Si vous rajoutez à cela l’accès à l’expertise de nos employés dans des domaines aussi divers et variés que le marketing, la finance, la comptabilité, etc., vous trouverez là une offre totalement inédite en comparaison aux autres accélérateurs», explique Stefan Palzer.

Partenariats académiques

À terme, jusqu’à 16 équipes pourront utiliser les infrastructures de Nestlé durant des périodes pouvant aller de quatre à six mois. «En plus de nos propres employés, nous voulons y accueillir des étudiants venus d’institutions telles que l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ou l’École hôtelière de Lausanne (EHL) ainsi que des start-up extérieures à Nestlé», explique Tom Wagner, responsable de ce nouveau projet.

Du côté des hautes écoles, L’EPFL salue cette possibilité offerte à ses étudiants, chercheurs et créateurs de start-up de développer leurs idées dans un cadre aussi réputé que celui proposé par son centre lausannois. «Cette initiative est un outil de plus qui permettra à la région de se positionner en acteur majeur de la recherche dans le domaine de l’alimentation», estime un porte-parole de l’institution.

Naturellement, infrastructures et compétences ne seront pas totalement gratuites pour les start-up accueillies sur le site lausannois. Comme dans d’autres accélérateurs, plusieurs modèles financiers seront possibles pour accéder à celui de Nestlé. Tom Wagner mentionne pour l’exemple «la possibilité d’un paiement en parts versées par la jeune pousse hébergée ou d’autres participations dans l’hypothèse où la multinationale lui ouvrirait les portes d’un nouveau marché».

Volonté de rester à Lausanne

En mettant en place une telle infrastructure au service de l’innovation et en y investissant plusieurs millions de francs, Nestlé veut également rassurer sur sa volonté de maintenir à Lausanne la plus grande partie de sa R&D (60% de son budget de 1,7 milliard de francs est dépensé en Suisse). À cela s’ajoute l’opportunité non négligeable de s’assurer de bonnes relations avec des sociétés qui pourraient un jour révolutionner l’alimentation. Stefan Palzer confirme que cet accélérateur représente «une excellente occasion d’établir sur le long terme des relations d’affaires avec elles», mais cela sans forcément passer par la case acquisition. (TDG)