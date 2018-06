Nestlé Waters veut certifier toutes ses usines

«L'eau est un des principaux défis en matière de développement durable auquel la société civile et notre entreprise doivent faire face», a indiqué jeudi Maurizio Patarnello, président directeur général lors d'un déplacement à Vittel (Vosges).

Le groupe Nestlé Waters veut certifier d'ici à 2025 l'ensemble de ses sites d'embouteillage avec Alliance for water stewardship (AWS), organisme dédié à la gestion durable de l'eau, a-t-il annoncé.

We care for water. Today we're strengthening our commitment to certifying 100% of our sites worldwide by 2025 with the @_A4WS standard: https://t.co/h5BJjnEo42 #Caring4Water #Committed100% pic.twitter.com/ub9uELrQbo