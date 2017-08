Migros se lance dans le fitness «low cost»

Migros se lance sur le marché du fitness à bas prix.

Le concept, commercialisé sous la marque «Only Fitness», a été élaboré par Migros Aar et d'autres coopératives, a indiqué le géant orange mardi. L'offre se base sur un abonnement annuel de 399 francs et est destinée notamment aux débutants et aux étudiants.

Le premier fitness sera ouvert le 29 septembre près de la gare de Berne, avant un site à Emmenbrücke (LU) au printemps 2018. D'autres centres sont prévus dans toute la Suisse, précise le communiqué. (ats/nxp)