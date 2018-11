Manor prévoit d’ouvrir un grand magasin à Berne

Le numéro un helvétique des grands magasins, le groupe Manor, poursuit son développement, battant en brèche les rumeurs – erronées – de fermeture de surfaces commerciales. Ainsi, selon un communiqué diffusé vendredi, le groupe «prévoit d’ouvrir un nouveau grand magasin de quelque 4500 mètres carrés dans le centre-ville de Berne», situé au 10 de la fameuse Marktgasse, dans un bâtiment historique.

Un accord a été signé vendredi avec son propriétaire, la Zunftgesellschaft zu Schmieden, et une demande de permis de construire pour la transformation de l’immeuble a été déposée fin octobre. Selon nos informations, si aucun recours n’est formulé d’ici 30 jours, la grande surface – qui comprendra un vaste espace non alimentaire, ainsi qu’un restaurant Manora au dernier étage – devrait ouvrir au premier semestre 2019.

«Cela fait longtemps que Manor considère la ville de Berne comme un site très intéressant, et différents emplacements possibles ont été étudiés», explique Flavio Milani, directeur régional de la chaîne de distribution, filiale du groupe Maus Frères. Quelque 70 emplois devraient être créés. Avec 60% de parts de marché dans son secteur, Manor détient 60 grands magasins. Le chiffre d’affaires du groupe se décompose en divers segments: non-alimentaire (71%), alimentaire (25%) et restauration (4%).

Depuis son arrivée à la tête de la chaîne helvétique, en janvier 2017, le Français Stéphane Maquaire a entrepris un grand chantier de transformation. Développement des ventes en ligne, diversification de l’offre au sein des magasins – avec prochainement à Vevey, comme surface test, l’ouverture de salons de soins du visage – et, à l’instar de Migros, suppression de 200 emplois administratifs au siège de Bâle: comme tous ses concurrents, Manor, toujours dans les chiffres noirs, a vu son chiffre d’affaires s’éroder ces dernières années sous les coups de boutoir cumulés d’internet, du franc fort et du tourisme d’achat.

La Fnac s’étend aussi

Mais même si les défis restent majeurs, le recul constant des revenus semble désormais se stabiliser où la vente physique paraît désormais marcher de concert avec les achats en ligne.

Ainsi, vendredi, la Fnac a de son côté inauguré deux nouveaux magasins en Suisse romande, l’un à Allaman, l’autre à Montreux, et un troisième le sera en 2019 à la nouvelle gare des Eaux-Vives, à Genève. De «frères ennemis», internet et le commerce physique sont devenus complémentaires, se nourrissant l’un l’autre. «Nous avons ainsi constaté que neuf clients sur dix achètent dans un magasin et non pas en ligne», nous confiait le CEO de Fnac Suisse Cédric Stassi. Et ce, même si la plupart d’entre eux auront auparavant consulté les offres sur le site du groupe. Cette tendance semble également se confirmer chez Manor.

(TDG)