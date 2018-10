Les employeurs les plus généreux de 2017

ENQUÊTE DE BILAN (PARTIE 2/3)

MULTINATIONALES

MENTORING ET BÉNÉVOLAT

1

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL (JTI) Rue Kazem-Radjavi 8, Genève 1086 employés au siège mondial à Genève



C’est la troisième année consécutive que le siège mondial de Japan Tobacco International (JTI) arrive en tête à la fois de sa catégorie, mais aussi toutes catégories confondues. La nomination du Belge Eddy Pirard comme CEO a entraîné celle de la Britannique Suzanne Wise à la tête des départements communication, fiscalité et lutte contre la contrebande, RSE et affaires publiques.Cela fait d’elle la première femme à intégrer le comité exécutif, qui comprend 15 membres.

Parmi les nouveautés mises en place l’année dernière par cet acteur majeur de l’industrie du tabac, relevons le 3M Mentoring Program, un programme de mentorat comprenant un partenariat entre un employé senior/mentor et un employé moins expérimenté «afin de faciliter son développement personnel et professionnel». A aussi été introduit un processus d’accueil des nouveaux employés, baptisé «pulse checks», qui permet d’avoir un retour sur l’expérience de recrutement ainsi que sur les premières impressions après la première semaine, le premier mois et le troisième mois via un outil dévolu et confidentiel.

De plus, le plan de prévoyance a été modernisé, les contributions de JTI ayant été augmentées en moyenne de 20% et celles des employés de 10%. L’employeur couvre en moyenne deux tiers des contributions et, à partir de 45 ans, trois quarts des contributions.

Tous les employés ont désormais accès à l’option de télétravail, sans avoir besoin de faire de demande au préalable.

A la suite des augmentations de prix des assurances maladie en 2018, JTI a revu la contribution de l’entreprise à la hausse depuis l’an passé.

Quatre activités de bénévolat sont désormais incluses dans le portofolio RH de «gestion du talent», permettant aux employés de valoriser leurs expériences bénévoles dans l’évaluation de leur performance et l’acquisition de nouvelles compétences. A relever que les employés ont toujours la possibilité de consacrer quatre heures par mois pris sur le temps de travail pour du bénévolat. «En 2017, dix fois plus d’employés ont donné de leur temps par rapport à 2015, totalisant plus de 1200 heures au service de la communauté via divers projets, indique Guergana Andreeva, vice-présidente chargée des RH chez JTI. A noter que nous avons également mis en place une communauté en ligne consacrée au bénévolat à Genève sur le réseau social interne de JTI.»

Enfin, en 2017, Japan Tobacco International a lancé une formation interne sur la lutte contre le commerce illégal de cigarettes, comprenant également une section sur les conflits d’intérêts.Cette formation a été déployée en ligne et traduite en 24 langues afin de sensibiliser la majorité de ses employés.

Parmi les challengers de JTI dans cette catégorie, Procter&Gamble a fini la rénovation de ses espaces de travail à Lancy (GE).«Au terme de lourds travaux de transformation et d’un investissement à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs, nous avons considérablement amélioré le confort et la productivité de nos employés», affirme Carine Shili, chargée de la communication. Leur nouveau concept se traduit par l’aménagement de plus de 200 espaces communs, de tailles variables et plus ou moins confinés, en accès libre ou avec réservation préalable. La multiplicité des configurations des zones de travail a été pensée afin de renforcer la collaboration entre collègues de différents départements. Les nouveaux étages disposent de 50%de plus de salles de réunion et de davantage de lumière naturelle. P & G a doublé les surfaces de son fitness (près de 800 employés en sont membres), lequel comprend désormais un espace de méditation.

Chez Nestlé, on entend se positionner sur le segment santé. Pour ce faire, la multinationale suisse a lancé un programme permettant à ses employés de mieux connaître leur état de santé. Ils ont la possibilité de tester leur niveau de cholestérol, leur taux de sucre ou encore la pression sanguine via un check biométrique et un questionnaire en ligne. «Ce programme est strictement confidentiel et anonyme. L’employeur n’a accès qu’à des données globales consolidées lui permettant de définir des priorités en matière de campagnes de santé.»

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (1) JTI 776 POINTS

2. (3) BAT SWITZERLAND 743

3. (2) PROCTER & GAMBLE (P&G) 721

4. (4) NESTLÉ 690

5. (10)L’ORÉAL SUISSE 648



GRANDES ENTREPRISES

E-LEARNING, ACHAT DE VACANCES

1

COOP SUISSE ROMANDE CHEMIN DU CHÊNE 5, RENENS (VD) 10 461 employés



Coop Vaud: E. Kenjar, N. Rohrbasser et A. Yaman.



De retour après quatre années de non-participation, Coop Suisse romande parvient à décrocher la première place dans cette catégorie qui regroupe les entreprises de plus de 1000 collaborateurs en Suisse romande. Elle se classe même au 4e rang, toutes catégories confondues.

Le géant de la distribution a redéfini ses projets et orientations RH pour les cinq prochaines années. Le Coop Campus bénéficie d’un nouveau catalogue de formations (plus de 100 au programme) permettant de développer les compétences liées au savoir-faire, au savoir-être et au management d’équipe. Le groupe a également recours à l’e-learning pour certaines formations spécifiques (hygiène, sécurité). Relevons encore la mise en place d’un concept d’enquêtes internes auprès des employés afin de déceler des freins quant à la satisfaction des collaborateurs et un vaste projet de mise en place d’une journée, destinés à sensibiliser les 700 jeunes du groupe afin de susciter leur intérêt pour une carrière au sein de Coop.

De nouveau sur la seconde marche du podium, Swisscom s’est dotée d’une nouvelle CCT qui stipule que chaque collaborateur aura le droit de consacrer 5 jours de travail à de la formation initiale et continue. L’offre d’achat de vacances va être étendue. Le congé maternité passe désormais de 17 à 18 semaines. Le congé paternité de 2 à 3 semaines. De plus, les pères ont droit à un mois de congé non payé pendant la première année de vie de leur nouveau-né. Enfin, le droit des collaborateurs de ne pas être joignables quand ils ne travaillent pas sera désormais explicitement entériné dans la CCT de Swisscom.

Autre initiative remarquable du géant suisse des télécoms: il s’est fixé un objectif à long terme en matière d’inclusion de personnes souffrant d’un handicap. Cet objectif est de 1%de l’effectif (17 688 équivalents plein-temps au 31 décembre 2017 pour toute la Suisse). Alors que Swisscom se situait à 0,64%fin 2015, ce pourcentage s’élevait à 0,86%fin 2017.

Chez Migros Vaud, parmi les nouveautés en 2017, signalons des bons de réduction pour l’ensemble des collaborateurs de 17 et 18% (qui s’ajoutent au rabais de 20% dans tous les restaurants de la coopérative). Enfin, tout comme chez Migros Valais, Migros Vaud est en train de renouveler la certification «Friendlywork space». Migros Valais cherche à améliorer le suivi des apprentis en adaptant le plan de formation pour développer la polyvalence de ses jeunes. «Par ce projet, nous voulons adopter un mode «coaching» à l’égard de l’apprenti pour préparer la relève et uniformiser le niveau de compétences des jeunes en formation.»

Chez BDO, on est en train d’élaborer un plan de mobilité et chez Liebherr Machines (à Bulle), la garde d’enfants en cas de maladie est désormais offerte via Chaperon Rouge, un service de la Croix-rouge.

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (-) COOP SUISSE ROMANDE 731 POINTS

2 (2) SWISSCOM 693

2 (1) MIGROS VAUD 693

4 (5) MIGROS VALAIS 638

5 (-) MICARNA 617

ENTITÉS PUBLIQUES ET SEMI-PUBLIQUES

TÉLÉTRAVAIL, CHORALE ET FRUITS

1

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG) CHEMIN DE CHÂTEAU-BLOCH 2, VERNIER (GE) 1664 employés



Services industriels genevois (SIG): Pedro Mendes, Karine Spaldretti, Cédric Vuagniaux et Estelle Lecomte.

C’est la deuxième année consécutive que les Services industriels de Genève (SIG) dominent leur catégorie. La grande régie publique parvient aussi à se situer au 5e rang, toutes catégories confondues. Un bel exploit!

Désormais, ce sont environ 650 collaborateurs du site du Lignon qui bénéficient d’espaces de travail aménagés en espaces dynamiques, selon le concept Equi Libre (dont 80%des collaborateurs se déclarent satisfaits ou très satisfaits).Les principes de ce programme sont les suivants: les places de travail mutualisées sont libérées chaque soir; les espaces de travail sont transparents, décloisonnés, colorés, flexibles et conviviaux; les outils de travail ont été adaptés pour permettre aux collaborateurs de travailler quand et d’où ils le souhaitent.

Une salle de repos a été créée. A disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre, elle offre quatre places différentes de couchage séparées par des cloisons végétalisées. La salle est d’accès facile. Elle est baignée par une lumière tamisée. Les collaborateurs qui l’occupent indiquent anonymement qu’une des places est prise avant d’entrer.

Autre nouveauté: la publication des offres d’emploi sur Linked In. Et une pratique recommandable: toutes les annonces de postes à pourvoir sont envoyées à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) dix jours avant parution à l’externe. Tous les candidats présentés par l’OCE sont reçus pour un entretien. Les RH font un retour systématique à l’OCE sur les candidats présentés.

A l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), le système de la reconnaissance du mérite a été révisé en 2016 et appliqué pour la première fois en 2017. Le nouveau système prend la forme d’augmentations de traitement (mesure récurrente) et de paiements de performance (mesure non récurrente, entièrement novatrice dans l’ensemble des Organisations internationales).«Ces deux éléments sont calculés sur la base d’un pourcentage du point médian du grade, ce qui renforce encore la flexibilité et la granularité. Les membres du personnel positionnés au maximum de leur grade ne peuvent plus bénéficier d’augmentations de traitement mais profiteront désormais toujours de paiements de performance, ce qui n’existait pas dans le système précédent où aucun paiement n’était possible dans cette situation», explique Roland Baumann, spécialiste RH au CERN.

Beaucoup de nouveautés du côté des Hôpitaux universitaires de Genève(HUG): lancement d’une chorale pour les collaborateurs; création d’un club de cyclisme et d’un club de moto (qui viennent s’ajouter aux clubs existants: football, course, échecs, basket-ball, badminton, natation); soutien organisationnel aux initiatives des collaborateurs (aide à trouver une salle, notamment, pour la sophrologie, les ateliers de relaxation, le shiatsu, ou encore le krav-maga); mise à disposition de babyfoots proches des cafétérias sur les différents sites.

Ajoutons-y les nombreuses missions humanitaires fournies par les collaborateurs des HUG. Ainsi, en 2017, neuf collaborateurs sont partis dans le cadre de huit missions de longue durée avec MSF et trois pour trois missions avec le CICR.

Chez Genève-Aéroport, la nouvelle direction a mis en place un programme «I feel good», qui comprend une corbeille de fruits mensuelle par service, des cours de yoga subventionnés, des cours de gestion du stress, une initiation à la sophrologie, des massages sur site, etc.

Enfin, aux Retraites Populaires, il y a désormais un congé paternité de 10 jours, des congés sabbatiques (6 à 8 semaines), la fermeture de l’entreprise entre Noël et Nouvel-An ou encore l’acquisition d’une place supplémentaire à la crèche partenaire.

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (1) SIG 729 POINTS

2 (4) CERN 645

3 (5) HUG 610

4 (3) GENÈVE-AÉROPORT 604

5 (-) RETRAITES POPULAIRES 588

Jeudi, nous vous dévoilerons les classements des meilleures employeurs parmi les entreprises de taille intermédiaire, les petites entreprises, les entreprises dans le domaine de la santé, l'immobilier et les PME.

