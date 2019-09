Leclanché met le turbo dans les ferries électriques grâce à ses batteries high-tech

La mer est tranquille en ce matin de septembre. Au large, une silhouette surgit de la brume. Bien qu’elle se déplace en silence à la surface de l’eau, ce n’est pas celle d’un voilier, mais bien d’un ferry. Après avoir exécuté une rotation, le navire finit par accoster au quai pour laisser les passagers et véhicules se décharger.

Nous sommes au port de Fynshav, près de Sonderborg, au Danemark, prêt à embarquer pour le trajet inaugural entre deux îles du plus grand ferry tout électrique au monde. Le e-ferry baptisé Ellen a pour particularité de naviguer grâce à une technologie développée non loin du lac Léman. Il est propulsé par deux puissants moteurs grâce à l’énergie électrique fournie par les batteries de hautes capacités de Leclanché. Autant dire que le bruit et les fumées noires du diesel ne sont pas du voyage.

Batterie assemblée à Yverdon

L’entreprise d’Yverdon-les-Bains est l’un des partenaires majeurs de ce projet pilote lancé il y a quatre ans et soutenu par l’Union européenne. Elle est maintenant pleinement opérationnelle dans le secteur maritime étant donné que d’autres unités navales d’envergure devraient larguer les amarres. Dans les prochains mois, des ferries du même type entreront en service en Italie, en Chine, au Canada et aux Pays-Bas, ainsi qu’un navire ravitailleur en Norvège.

Le e-ferry qui relie l’île d’Aero – 6000 habitants qui vivent en partie du tourisme et de la pêche – peut transporter jusqu’à 200 passagers et 31 véhicules (ou cinq camions et 8 voitures). Il couvre la distance de près de 20 km en moins d’une heure, soit un quart d’heure de moins que les trois anciens ferries qui tournent sur cette ligne. Sa vitesse peut atteindre 14 nœuds (près de 26 km/h).

À l’entrée du port de Soby, plutôt étroit, le capitaine doit manœuvrer avec délicatesse ce navire d’un poids de 747 tonnes à vide et de 60 mètres de long. Mais celui-ci paraît réagir au doigt et à l’œil du pilote. Dès l’amarrage, le système de recharge placé dans un container sur le quai – qui ressemble à une prise électrique géante – est branché automatiquement au ferry. Il faut moins d’une demi-heure pour recharger les racks de batteries lithium-ion situés dans la cale et dont la capacité est suffisante pour le trajet aller-retour long de quelque 40 km. En conditions normales d’opération, le ferry n’utilise même qu’un tiers de l’énergie stockée.

La station de recharge se branche automatiquement au ferry. Photo: jean-Marc Corset

Pour une question de sécurité, les racks sont placés dans deux chambres séparées. Ainsi, en cas de feu, l’installation automatique de prévention et d’extinction se met en marche et déconnecte l’élément sinistré, permettant au bateau de continuer à naviguer. Directeur général du fabricant vaudois de batteries, Anil Srivastava explique que l’obtention des certifications danoises de sécurité, en 2017, aura été l’étape la plus importante au vu des conditions draconiennes exigées.

Au journaliste local qui lui demandait si elle avait une critique à émettre au sujet de ce bateau, une passagère danoise a dit regretter la disparition des vibrations, dues au moteur diesel, qui berçaient sa traversée! Les nostalgiques du bruit des gros moteurs qui ronronnent sont eux aussi déçus: lorsque le ferry vogue, dans le compartiment des passagers, on n’entend pratiquement rien.

Navire rapide et sans bruit

Trine Heinemann, chef de projet danoise, s’en réjouit: «Le 100% électrique est définitivement la solution pour transporter des centaines de passagers. Le trajet, rapide et sans bruit, est très agréable.» Mais le plus spectaculaire pour le confort est la disparition totale des fumées noires, nocives et incommodantes. Les constructeurs du bateau, qui ont convié les médias à un voyage inaugural réalisé la semaine dernière, affirment qu’il permet une réduction annuelle de 2000 tonnes de CO2 et de 42 tonnes d’oxydes d’azote (NOx) comparé aux ferries à combustible fossile.

Autre argument de poids: sur la durée, le e-ferry pourrait s’avérer moins coûteux que son ancêtre naviguant au diesel. Le modèle original danois a certes coûté 21 millions d’euros – soit 20% à 30% plus cher – mais selon Trine Heinemann, ses coûts d’exploitation sont de 40% inférieurs en raison du prix de l’électricité, d’un équipage moins nombreux, d’un coût d’entretien moindre et d’un accroissement des liaisons. Leclanché, qui a annoncé jeudi des commandes pour plus de 100 millions de francs à ce jour, dont plus de 35 millions dans son secteur e-marine (livraisons d’ici à 2021), est dans une phase de forte croissance. Une étude scandinave estimait le potentiel de ferries 100% électrique à près de 1000 unités dans les 30 pays européens qui ont une cote pour ce type de trajet court. Anil Srivastava cible pour sa part la Chine avec ses batteries high-tech dont les performances sont, selon lui, nettement supérieures.

En attendant, sa firme, qui emploie une centaine d’employés à Yverdon (sur un total de 250), accroît massivement ses capacités d’assemblage automatisé sur son site vaudois. D’ici à juin 2020, elles seront six fois supérieures à ce qu’elles sont aujourd’hui, entraînant «l’engagement de 25 à 30 collaborateurs», indique le CEO. De plus, 40 millions seront investis dans l’usine allemande de Willstätt. Ce site produit les cellules lithium-ion de haute capacité qui stockent l’énergie et qui peuvent également servir à des équipements stationnaires pour l’énergie solaire et éolienne, ainsi que des véhicules de tous types, des rickshaws indiens aux bus électriques.