Le trader genevois Gunvor paie le prix fort pour avoir corrompu le président congolais

Le trader pétrolier genevois Gunvor a corrompu le président du Congo Brazzaville et sa famille pour obtenir de lucratifs contrats pétroliers avec le pays africain entre 2007 et 2012. C’est ce qui ressort de l’ordonnance de condamnation rendue jeudi à l’encontre de Gunvor par le Ministère public de la Confédération (MPC) et que s’est procurée la cellule enquête de Tamedia.

L’entreprise, l’un des grands acteurs mondiaux du négoce de matières premières, est condamnée à verser 94 millions de francs pour défaut d’organisation dans la lutte contre la corruption – la troisième plus grosse pénalité jamais infligée à une entreprise par la justice suisse dans une affaire de ce type. Il a fallu presque huit ans d’enquête pour arriver à ce résultat. Le MPC reproche à Gunvor de n’avoir «pas empêché, entre 2008 et 2011, la corruption d’agents publics de la République du Congo et de Côte d’Ivoire» par ses employés, en raison de «graves défaillances dans son organisation interne».

Circuit tortueux

Au Congo notamment, la société a versé 30 millions de dollars à des intermédiaires proches du pouvoir en 2011 et 2012. Une partie de l’argent est parvenue au président du pays et à sa famille à travers un circuit tortueux, fait d’intermédiaires franco-israéliens et chinois. «Les espèces récupérées […] ont ensuite bénéficié à la famille présidentielle, particulièrement à la Première Dame de la République du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, et au Président, Denis Sassou Nguesso», écrit le procureur fédéral Gérard Sautebin dans son ordonnance pénale. Un employé de Gunvor, déjà condamné dans cette affaire, a «activement négocié et promis des paiements corruptifs à […] la famille présidentielle, en particulier» le président lui-même, tout cela pour le compte de l’entreprise, relève encore le magistrat.

Le président congolais Denis Sassou N'Guesso.

Dans un communiqué, Gunvor a réagi à sa condamnation. Le patron de l’entreprise, le Suédois Torbjörn Törnqvist, admet que «durant la période sous enquête, soit de 2008 à 2011, le programme de compliance de Gunvor était effectivement inadéquat». L’entreprise reconnaît des «lacunes organisationnelles», mais affirme qu’il n’y a eu «aucune implication consciente ou volontaire des employés [actuels] ou membres de la direction dans les activités» de corruption. Celles-ci étaient essentiellement orchestrées par le responsable du «business development» en Afrique, le belge Pascal. C, qui a déjà écopé de 18 mois de prison avec sursis en 2018.

Au total, l’entreprise aurait versé quelque 46 millions de dollars de paiements corruptifs en Congo et en Côte d’Ivoire pour obtenir des contrats pétroliers, selon les chiffres donnés dans l’ordonnance pénale. Des montants imposants qui ont pu être validés à l’interne grâce à l’absence presque totale de contrôles. «Jusqu’à fin 2011, Gunvor n’avait pris aucune mesure en matière de lutte contre la corruption, relève sèchement le MPC. Elle ne disposait ni d’un code de conduite ou d’éthique permettant de donner un signal clair et de guider les employés dans leurs activités.»

Peine négociée

Malgré ces lourds reproches, les procureurs fédéraux ont finalement accepté de condamner Gunvor sous forme simplifiée, ce qui évite un procès. Le montant de la pénalité financière (une amende de 4 millions de francs et une créance compensatoire de 89,6 millions) a été longuement discuté entre le MPC et les avocats de l’entreprise. «Gunvor accepte cette condamnation et ne fera pas recours, annoncent ces derniers, Benjamin Borsodi et Clara Poglia. Après plus de sept ans de procédure, la société est contente de mettre un terme à ce dossier.»

Le MPC reconnaît aussi que Gunvor a fait des progrès depuis 2011. «Il apparaît que, depuis les faits au centre de la présente procédure, Gunvor a pris conscience de la gravité de ceux-ci et développé son organisation en matière de lutte contre la corruption en mettant en place progressivement des mesures», écrit le procureur Sautebin. Un meilleur contrôle des agents a notamment été mis en place. Ces intermédiaires locaux, censés faciliter la pénétration des entreprises dans les pays difficiles, ont été identifiés comme l’une des principales vulnérabilités du négoce de matières premières à la corruption.

Ancien cadre sous enquête

Or, selon le MPC, Gunvor n’avait même pas «tenté de gérer le risque de corruption lié à l’utilisation d’agents […] auxquels des commissions de plusieurs dizaines de millions de dollars US ont été versées entre 2009 et 2012.»

L’ONG Public Eye, spécialisée dans le négoce de matières premières, regrette quant à elle que les dirigeants de Gunvor n’aient pas été poursuivis. A commencer par son patron, Torbjörn Törnqvist, qui a pourtant eu un contact direct avec un agent impliqué dans la corruption pour mettre sur pied les contrats au Congo et identifier les décideurs politiques sur place.

«L’affaire Gunvor, écrit Public Eye, prouve que les hauts dirigeants de sociétés de négoce demeurent intouchables.»

L’affaire n’est pourtant pas encore close. Un ancien responsable financier de Gunvor, notamment, reste sous enquête pour «corruption d’agents publics étrangers».