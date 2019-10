Le trader genevois Gunvor paie 94 millions pour solder une affaire de corruption

L’une des plus importantes affaires de corruption touchant le secteur suisse du trading de matières premières s’achève par une lourde pénalité financière. Le négociant en pétrole genevois Gunvor est condamné à payer 94 millions de francs par le Ministère public de la Confédération (MPC).

Selon un communiqué diffusé ce jeudi par le MPC, Gunvor «n’a pas empêché, entre 2008 et 2011, la corruption d’agents publics de la République du Congo et de Côte d’Ivoire» en raison de «graves défaillances dans son organisation interne». Au Congo, notamment, la société avait versé 30 million de dollars à des intermédiaires proches du pouvoir en 2011 et 2012.

Le MPC est particulièrement critique au sujet de l'utilisation de ces agents censés ouvrir les portes du pouvoir dans des pays à risque: selon lui, Gunvor n'a même pas «tenté de gérer le risque de corruption lié à l’utilisation d’agents pour l’obtention de cargaisons de pétrole et auxquels des commissions de plusieurs dizaines de millions de dollars US ont été versées entre 2009 et 2012.»

Le montant de la pénalité financière se décompose en une amende de 4 millions de francs, proche du maximum légal pour une entreprise, et d’une confiscation de 90 millions, correspondants aux profits réalisés par Gunvor au Congo et en Côte d’Ivoire dans les années 2009 à 2012. Il a fallu huit ans d'enquête au MPC pour arriver à ce résultat.

Famille présidentielle

Selon deux jugements déjà tombés dans cette affaire ces derniers mois, un employé de Gunvor, Pascal C., avait organisé de 2007 à 2012 le versement de pots-de-vin à plusieurs dignitaires congolais et ivoiriens en échange de cargaisons de pétrole. Il s’agit notamment d’Edgar Nguesso, neveu du président congolais Denis Sassou-Nguesso, qui a reçu 200'000 dollars et de Maxime Gandzion, un conseiller de la présidence congolaise qui agissait à travers son fils.

Le président congolais Denis Sassou Nguesso.

Ce dernier a permis à Gunvor d’obtenir 13,38 millions de barils de pétrole brut, en échange de commissions de plus de 15 millions de dollars. Les montants étaient virés à des intermédiaires chinois puis reversés en liquide, par un système de compensation, à la famille présidentielle congolaise, «particulièrement à la première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou-Nguesso», et au président lui-même, affirmait le MPC dans l’ordonnance condamnant Pascal C. à 18 mois de prison avec sursis.

Le ministre des Finances puis de l’Economie congolais, Gilbert Ondongo, un dirigeant de la société pétrolière congolaise SNPC, et trois Ivoiriens proches de l’ancien président Laurent Gbagbo, auraient également profité de versements corruptifs.

Hiérarchie tolérante

La hiérarchie de Gunvor avait largement toléré ces pratiques. «Gunvor n’avait rien entrepris au niveau de son organisation afin de lutter contre la corruption dans le cadre de ses activités, écrit le MPC. Il apparaît ainsi que le risque de corruption était alors accepté par Gunvor et était inhérent à l’activité commerciale de l’entreprise, à tout le moins sur les marchés en cause.» Les paiements corruptifs ont été validés par les supérieurs de Pascal C., qui était responsable du «business development» en Afrique. Ils faisaient même l’objet d’un double contrôle par le service financier de Gunvor.

Cet été, un commerçant franco-israélien, «membre d’un réseau de blanchisseurs d’argent professionnels», selon le MPC, avait été condamné à 14 mois de prison avec sursis par le tribunal pénal fédéral de Bellinzone pour avoir participé au versement de commissions occultes au Congo.

Dans un communiqué, Gunvor a réagi à sa condamnation. La société «réitère qu'il n'y a eu aucune implication consciente ou volontaire des employés [actuels] ou membres de la direction dans les activités en question.» Selon elle, «plusieurs revues effectuées par des cabinets d'audit internationaux renommés ont confirmé que Gunvor dispose désormais d'un service compliance de premier ordre.»

Depuis un an, l’entreprise affirme aussi avoir réduit d’un tiers son recours à des agents locaux pour décrocher des marchés dans les pays à risque, une pratique identifiée comme l’une des principales vulnérabilités du négoce de matières premières à la corruption.