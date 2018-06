Le supersonique d'affaires Aerion volera en 2023

«L'avion du futur volera à Mach 2,5, à l'hydrogène liquide et au Dom Pérignon», annonçait une publicité futuriste de Singapore Airlines. On n'en est pas encore là, mais on progresse.

Concorde envolé, la société Aerion, basée aux États-Unis, relève le défi en étudiant un avion d'affaires supersonique. Présent depuis plusieurs années au Salon d'aviation EBACE à Cointrin, Aerion a annoncé pour la première fois du concret. À savoir que l'Aerion as2 bénéficie de l'arrivée de Lockheed Martin pour l'engineering, la certification et la production.(Lockheed Martin produit le F-35 et le F-22). Et l'an dernier General Electric a annoncé l'étude d'un réacteur pour le supersonique de 12 places, qui permettra un gain de temps de deux heures entre Londres et New York et de trois heures entre San Francisco et Tokyo.

«La poêle en teflon de la ménagère, les rotules en tissu des fibres de verres imprégnées pour les foreuses en mer, les machines-outils ou les bateaux de plaisance, et les bielles d'automobiles ont largement bénéficié des mises au point du Concorde. Sans oublier Airbus.» André Turcat, pilote du Concorde

Le premier vol est annoncé pour 2023 et la certification FAA pour 2025, soit cinquante-quatre ans après le premier vol du Concorde de vingt-sept minutes à Toulouse. On prévoyait la construction de 200 Concorde. Douze appareils seulement seront exploités par Air France et British Airways. (TDG)