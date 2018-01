Le service de pressing 2.0 On My Way se plie en quatre pour grandir

Fort d’un réseau qui comptera bientôt 60 points de collecte de vêtements à nettoyer dans le bassin lémanique, le service de pressing On My Way veut franchir une nouvelle étape de son développement. Appuyé par le géant de la blanchisserie industrielle Elis qui l’a reprise, la start-up lausannoise implante son modèle en France en créant des points de collectes dans… des hôtels parisiens!

Lancé au printemps 2014, le «service de pressing 2.0» n’a pas l’ambition de réinventer la poudre: «Le cœur de notre métier, c’est le traitement des vêtements, répètent les deux fondateurs, Cédric Rimella et Carlos Serrano. Ce n’est pas seulement la partie digitale. La qualité du nettoyage et le service au client sont prioritaires pour nous.» Pourtant, si la jeune société est parvenue à se faire une place dans ce marché, c’est en innovant dans la logistique, de la prise en charge à la restitution des vêtements des particuliers comme des entreprises, grâce aux nouvelles technologies Internet et applications mobiles.

Choix des points de collecte

Le service fournit par On My Way consiste à enregistrer en ligne son linge à nettoyer puis, après paiement de la commande, à le déposer dans un point de collecte du réseau de partenaires, stations-service et shops sur les autoroutes ou dans les agglomérations de la région lémanique. Depuis l’an dernier, la liste s’est étoffée de magasins Migros. Chaque client dispose de sa housse personnelle avec carte d’identification afin d’assurer la traçabilité des habits. Après deux à cinq jours ouvrables, il est averti qu’il peut récupérer ses vêtements dans le point de collecte de son choix.

Les deux entrepreneurs ont eu l’idée de ce service alors qu’ils travaillaient il y a une quinzaine d’années à des postes élevés d’une manufacture horlogère à Genève. Tous deux cherchaient à se simplifier la vie et à éviter de perdre leur temps avec cette tâche ménagère. L’application On My Way qu’ils ont mise au point permet de gérer cette prestation de manière facilitée et d’y accéder sur le trajet du travail dans des horaires élargis. Ils ont ensuite étendu leur offre aux entreprises, pour les collaborateurs, via une application propre. Ce créneau représente maintenant la plus grande partie du chiffre d’affaires de la société, qui n’est pas dévoilé.

À l’automne 2016, celle-ci a lancé un nouveau service à domicile – à Genève et à Lausanne – qui permet de faire traiter ses vêtements sans se déplacer, moyennant un supplément pour les commandes inférieures à 49 francs. «Nos prix sont standards, en ligne avec le marché. Ce ne sont pas ceux de la conciergerie de luxe», fait remarquer Carlos Serrano.

On My Way compte aujourd’hui une douzaine de collaborateurs, dont certains s’occupent du contrôle qualité dans les trois centres de blanchisserie avec lesquels elle travaille en Suisse romande: à Lonay, un site du groupe Elis, à l’École hôtelière de Lausanne, son premier partenaire entreprise, et à Vevey. Ceux-ci sont équipés comme des pressings traditionnels pour un traitement professionnel des vêtements individuels et non industriels, précisent les entrepreneurs. Tous trois possèdent maintenant des installations pour traiter les vêtements de façon écologique, en particulier les costumes.

En France, ça démarre fort

L’entreprise, qui a son siège à l’avenue du Léman à Lausanne, veut encore introduire d’autres nouveautés dans son service, qui comprend déjà la couture. Comme la cordonnerie, destinée aux entreprises, pour l’entretien et les réparations de base des chaussures.

En France, sa nouvelle activité, calquée sur son modèle d’affaires suisse, démarre fort en ce début 2018. Soutenu par le groupe Elis, qui a racheté la majorité du capital d’On My Way en 2016, laissant les commandes et la liberté de manœuvre à ses fondateurs, le service de pressing peut déjà traiter d’importants volumes. Grâce à son association avec la chaîne hôtelière AccorHotels, la start-up lausannoise est en train de monter un réseau de points de collecte dans des hôtels du groupe – une quinzaine à Paris pour commencer – destinés non seulement aux clients, mais aussi aux Parisiens du voisinage!

Cédric Rimella et Carlos Serrano, qui ont créé une filiale en France, ont déjà le projet de s’implanter en Espagne et au Benelux, sans oublier à terme la Suisse alémanique, à partir de Zurich. Mais qu’est-ce qui a motivé ces deux entrepreneurs, actifs dans les affaires juridiques et le management de sociétés renommées, à s’occuper du linge sale des autres? Un «fort besoin de créer et d’entreprendre, d’être autonomes, et de combler un vide dans ce service», disent-ils. Sans hésiter, sur le terrain, à transporter costards et chemises et à plonger dans les effluves des opérations de nettoyage. (TDG)