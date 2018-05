Le retrait d’OVS suscite la colère et l’incompréhension

Les fermetures se multiplient en Suisse

Depuis une décennie, le textile mondial vit une période de crise majeure. Confrontées à une suroffre généralisée, certaines des marques les plus prestigieuses du monde ont connu de nombreuses difficultés, à l’instar de Benetton, d’Abercrombie & Fitch, de Gap ou encore de Quiksilver (devenu depuis Boardriders Inc.) et de Ralph Lauren. Même H&M présentait récemment un bilan inquiétant avec une baisse de 4% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2017, soit la plus forte chute de revenus de son histoire et la première au cours des neuf dernières années.



Résultat: les fermetures de magasins s’enchaînent. Une vague à laquelle la Suisse n’a pas échappé. Bien au contraire. Depuis deux ans, le marché helvétique se retrouve au cœur de cette crise et les enseignes sombrent… les unes après les autres.



En avril 2016, le géant de la chaussure Bata ouvrait le bal en fermant les 29 magasins qui lui restaient en Suisse et en licenciant 175 salariés. Une annonce suivie quelques jours plus tard par la faillite retentissante de Switcher et la mise sur le carreau d’une quarantaine de collaborateurs. Un an plus tard, c’était au tour du groupe fribourgeois Yendi de tirer la prise. «Tout espoir de rassembler assez de moyens financiers pour poursuivre notre activité a disparu», écrivait alors la direction de la chaîne de magasins de vêtements. Sa faillite concernait cette fois 500 personnes et 110 points de vente en Suisse.



Même les plus grandes enseignes, telles que Globus ou Bongénie-Grieder, ont souffert ces dernières années, le premier ayant dû se restructurer et licencier 80 collaborateurs.



Quant à Charles Vögele, son rachat fin 2016 par OVS avait redonné espoir au millier d’employés de l’entreprise, et cela malgré une première réduction du nombre de magasins au moment de l’acquisition. Le couperet est donc tombé mercredi soir pour OVS en Suisse, prouvant que la crise du textile y est plus vive que jamais. O.W.