Le géant chinois TikTok fait frémir toute l’industrie musicale

Les rois de la musique en streaming ont-ils du souci à se faire? En début de semaine, le «Financial Times» dévoilait que le groupe Bytedance était «en pourparlers avec Universal Music, Sony Music et Warner Music pour des accords de licence mondiaux visant à inclure leurs chansons dans son nouveau service d’abonnement de musiques».

D’origine chinoise, le nom de cette jeune société n’est pas très parlant en Suisse. Une majorité des parents ayant des ados à la maison a pourtant, une fois ou l’autre, entendu parler de TikTok, la troisième application la plus téléchargée dans le monde. À titre de comparaison, cette dernière est largement plus populaire que Snapchat. En gros, cette plateforme permet à ses utilisateurs de filmer, face caméra, leurs chorégraphies et prestations en play-back, puis de les partager en ligne. Grâce à elle, Bytedance vaudrait 75 milliards de dollars, ce qui en fait la société non cotée la plus valorisée au monde.

Plateforme novatrice

Donnant déjà des sueurs froides à certains géants nationaux tels que Tencent Music, la future plateforme du groupe chinois pourrait rapidement faire frémir l’ensemble du marché. «Les Échos» décrivent cette arrivée comme «un tremblement de terre» pour le secteur musical. «Ce n’est effectivement pas une bonne nouvelle pour Spotify, Apple Music, YouTube Music et tous ceux qui cherchent actuellement à se faire une place dans ce marché», confirme Brice Mari, portfolio manager de Synapse Invest à Genève.

Contrairement à l’offre classique proposée jusqu’ici, Bytedance devrait arriver avec un produit aux fonctionnalités suffisamment novatrices (et mariant vidéo et musique) pour justifier cette arrivée tardive dans le streaming musical. Il y a quelques mois, au moment des premières rumeurs, le site «The Verge» écrivait que cette plateforme ne serait pas «un clone de Spotify ni d’Apple Music».

Guerre des prix

Très dépendant de ses revenus publicitaires puisque TikTok est une application gratuite, Bytedance devrait cette fois suivre ses futurs concurrents en proposant un modèle d’application dite «freemium». À titre de rappel, cela signifie que l’utilisateur peut choisir entre la version gratuite et submergée de publicités ou celle plus élaborée (et sans pub) mais payante.

Si le groupe chinois n’a rien confirmé, certains parlent déjà d’un abonnement à moins de dix dollars, plus attractif que ses concurrents occidentaux. «Étant donné la difficulté que Spotify, pourtant leader du marché, a eue à rentabiliser son modèle d’affaires (ndlr: l’entreprise d’origine suédoise était pour la première fois rentable au trimestre dernier), l’hypothèse d’une guerre des prix provoquée Bytedance pourrait peser sur une industrie dont les marges sont encore faibles», redoute Brice Mari.

Le streaming a en effet chamboulé le modèle d’affaires des sociétés actives dans le secteur musical. «Internet a fait chuter le prix de la musique enregistrée et, par voie de conséquence, les revenus des auteurs et des labels qui les produisent», expliquait dans nos pages Nicolas Pont, responsable du service juridique au sein de la Coopérative des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique en Suisse et au Liechtenstein.