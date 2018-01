Le galop de l’euro fait oublier le «franc fort»

L’Espagne dribble l’euro

À en croire une note de Mirabaud Securities, les deux pays les plus touchés par une hausse de l’euro face au dollar seront «l’Italie et la France». Selon les courtiers genevois, la valeur dite «d’équilibre» de l’euro pour la France serait de 1,15 dollar, un niveau au-delà duquel des multinationales comme Airbus, L’Oréal, Pernod Ricard, Kering ou Gemalto vont commencer à souffrir.

Deux pays s’en sortent mieux. L’industrie allemande, bien sûr, qui reste de marbre tant que l’euro se paie moins de 1,25 dollar. Surprise, l’Espagne ne ressent pas non plus le choc d’un euro «fort». «Plus de la moitié des exportations de ce pays se font vers la zone euro, voire les deux tiers si l’on considère les ventes vers toute l’Union européenne», explique John Plassard, directeur adjoint de Mirabaud Securities. La preuve? Les exportations ibériques ont progressé de 5% en 2017… en dépit de cette monnaie traîtresse.



P-A.SA.