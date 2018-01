Le Spectre tient en alerte la cybersécurité suisse

Responsable des activités de microélectronique du Centre suisse d’électronique et de microtechnologies (CSEM), à Neuchâtel, et cofondateur de deux sociétés de circuits intégrés dans la Silicon Valley, Alain-Serge Porret analyse les failles identifiées récemment dans des milliards de puces.



Parvenir à pirater un système en s’attaquant à son noyau physique - son processeur - est-ce une première?



C’est probablement un des bugs les plus compliqués qu’il m’ait été donné de voir: il aura fallu dix ans pour déceler le problème. Trouver une telle faille est très complexe – il faut disposer des détails du design de la puce. L’exploiter, en mettant au point un logiciel malveillant ad hoc, reste en revanche à la portée d’un bon hacker.



Faudra-t-il remplacer tous ces processeurs pour résoudre la faille, et jeter son ordinateur?



Non. Quand on conçoit un processeur, on commence par écrire le logiciel régissant son fonctionnement. Une fonctionnalité d’optimisation de la vitesse des puces est ici en cause: celle-ci est programmée pour essayer de prévoir, à l’avance, la prochaine opération qui lui sera assignée. Ce faisant, elle peut laisser filtrer des bribes d’information – rien, un ou deux octets – qui pourront ouvrir la voie à une attaque généralisée. Le gros du problème pourra être réglé par les «patchs» mis au point par les fabricants.



Quid de la vulnérabilité des montres connectées?



Seuls les processeurs les plus complexes sont concernés, ce qui n’est pas le cas des puces des montres, plus simples. Même l’Apple Watch, dont le processeur est l’un des plus avancés du secteur, ne serait pas menacée.