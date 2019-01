Le SIHH s’ouvre sur fond de croissance assainie

Le rideau se lève aujourd’hui sur le 29e Salon international de la haute horlogerie (SIHH), à Palexpo. Avec 35 marques présentes, 18 maisons historiques et 17 petites marques installées au Carré des horlogers, la manifestation tire son épingle du jeu à l’heure où le concept même de salon est bousculé, et pas seulement dans l’horlogerie.

Pour le groupe Richemont, ce temps fort est l’occasion à ne pas rater pour prendre le train de la reprise, estime Christophe Laborde, analyste financier chez Bordier & Cie: «Richemont a en effet un peu raté le coche de la reprise du marché du luxe. Après la bulle de 2009 à 2013, le soufflé est retombé. D’une croissance artificielle, dopée en grande partie par le marché chinois, où régnait le gifting (politique du cadeau) et la corruption, l’horlogerie a connu un creux, puis une reprise depuis deux ans environ.»

Le marché de masse pour les montres d’entrée et de milieu de gamme évolue dans un contexte de reprise timide, comme en témoignent les chiffres des exportations de la Fédération horlogère. Après avoir grimpé de 7,1% de janvier au début du mois de novembre 2018, les ventes à l’étranger accusaient finalement un repli 3,9% durant ce même mois de novembre.

Entre 500 et 3000 francs, les garde-temps ont quasi stagné tandis que ceux de moins de 500 francs se sont effondrés. Seules les montres de plus de 3000 francs ont progressé tant au niveau du chiffre d’affaires (+8,4%) que des volumes (+11,4%).

Cependant, le haut de gamme connaît des situations contrastées d’un groupe à l’autre, voire d’une marque à l’autre. «Nous sommes à la fin d’un cycle, observe Christophe Laborde. Les taux de croissance seront désormais moins délirants, très loin des 20% à 40% des folles années.»

Problèmes de stocks de Richemont

Mais si des groupes comme LVMH ou Kering sont tirés en avant par des secteurs bien particuliers, comme la maroquinerie, qui a connu un formidable bond en 2018, «Richemont, moins diversifié, est un peu plus à la peine et je suis curieux de voir dans quel état vont se présenter les marques lors de ce SIHH. Certaines bien sûr s’en tirent très bien, mais le problème est que la division horlogerie de Cartier n’a toujours pas résolu ses problèmes de stocks chez les détaillants, ce qui empêche d’écouler à satisfaction de nouvelles collections. Or Cartier pèse très lourd au sein du groupe», rappelle l’analyste financier chez Bordier & Cie.

Vendredi, Richemont annonçait un léger ralentissement de ses ventes au dernier trimestre 2018, avec une progression de 5% à taux de changes constants, contre une croissance de 8% sur les huit mois précédents. Depuis 18 mois, Richemont rachète des stocks. Pour preuve, les ventes du groupe au client final progressent de 8%, tandis que les ventes aux distributeurs n’augmentent que de 1%.

Cette situation se ressent sur le titre du groupe de luxe. Depuis son pic de mai, l’action a chuté de 30%, notamment à cause des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. (TDG)